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21 Kasım 2017 Salı 08:50

KKTC YAP-SAT SEKTÖRÜNE AZERBAYCAN’DA TANITIM...

KKTC YAP-SAT SEKTÖRÜNE AZERBAYCAN'DA TANITIM...
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KKTC Yap-Sat sektörünün yurtdışında tanıtımı ve pazarlanması çalışmaları kapsamında Azerbaycan’a yönelik atılım yaptı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık tarihinde Azerbaycan’da The Land Mark Hotel’de, Azerbaycanlı işadamları ve yatırımcılara yönelik gerçekleştirecek olan organizasyonda, Kıbrıslı Türk müteahhitler ile Azerbaycan’ın devlet adamları, işadamları, emlak firmaları temsilcileri ve basını ile buluşacak. Etkinlikte, Azerbaycanlı yatırımcıların dikkatinin Kuzey Kıbrıs’a çekilmesi için ülkenin tanıtımı yapılacak.
Bu çerçevede, yapılacak bu organizasyon öncesinde ise, Azerbaycan’ın TV kanallarından Xazar TV ekibi KKTC’ye gelerek, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerleri ile inşaat sektörü tanıtımını içeren bir tanıtım filmi çekti. Hazırlanan film, 4 ay boyunca Xazar TV’de “Evim Olsun” adlı programda yayınlanacak.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığındaki heyet, 6-10 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’da olacak. 
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