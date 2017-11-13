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13 Kasım 2017 Pazartesi 14:17

KKTC VE TC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRALARI ORTAK KONSER VERİYOR

KKTC VE TC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRALARI ORTAK KONSER VERİYOR
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CUMHURBAŞKANI AKINCI KONSER İÇİN CUMA GÜNÜ ANKARA’YA GİDECEK

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, KKTC’nin 34. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Ankara’da birlikte 2 konser verecek.

TC Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda perşembe ve cuma akşamı yer alacak konserler saat 20.00’de başlayacak.

AKINCI CUMA GÜNÜ ANKARA’YA GİDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestraları’nın birlikte Ankara’da verecekleri konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da izleyecek.

Akıncı, konser için cuma sabahı Ankara’ya gidecek.

KONSER PROGRAMI

Konser, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İkinci Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın Kıbrıs Orkestra Süiti ile başlayacak.

Konserin ikinci eseri Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosu Emre Elivar tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde ise iki orkestra Edward Elgar’ın “Güneyde (Inthe South)” ve “Üç Bavyera Dansı” adlı eserlerini seslendirilecek.

KKTC CSO daha önce, 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali açılışında ve ayrıca Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser vermişti.
 
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