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01 Ağustos 2017 Salı 13:38

KKTC Umut Derneği, Çanakkale Gezisi Hakkında Açıklama Yaptı

KKTC Umut Derneği Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu, öğrencilere yönelik düzenlenen Çanakkale gezisi hakkında yanlış açıklamalar yapıldığını söyledi.

KKTC Umut Derneği, Çanakkale Gezisi Hakkında Açıklama Yaptı
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KKTC Umut Derneği Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu, öğrencilere yönelik düzenlenen Çanakkale gezisi hakkında yanlış açıklamalar yapıldığını söyledi.

Dinçoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’deki öğrencilere yönelik organize edilen Çanakkale gezisine derneğin, kendisi ile birlikte 10 kişilik kafile ile katıldığını belirtti.

Dinçoğlu, “Söylenildiği üzere dini seminerler, kıyafet sınırlaması, abilik-ablalık kavramı diye bir olay kesinlikle yaşanmamıştır” dedi.

Kampta erkek ve kız çocukların birlikte oynayabileceği spor oyunları düzenlendiğini kaydeden Dinçoğlu, çocukların ayrı ayrı oynamaları konusunda herhangi bir baskı veya söylemde bulunulmadığını belirtti.

Tek tip kıyafetin ise, gezi yerlerinde çocukların kolayca tespit edilmeleri düşüncesiyle gerekli görüldüğünü ifade eden Dinçoğlu, Umut Derneği mensuplarının tişört konusunda serbest bırakıldığını kaydetti.

“Ablalık ve abilik” konusunda ise Dinçoğlu, çocukların ihtiyaç veya taleplerine cevap verebilmek adına üniversite öğrencilerinin görevlendirildiğini, başı bağlı olsa dahi bahse konu üniversite öğrencilerinin çağdaş ve aydın bir görüşe sahip olduklarını ifade etti.

Dinçoğlu açıklamasında, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı, “asılsız iddialarda” bulunmakla eleştirdi.

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