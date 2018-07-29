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KKTC Ülkü Ocakları: “Teröristlerin Karşısında Tavizsiz Bir Duruş Sergileyeceğiz”

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Yunanistan’a firar etmeye çalışan 45 FETÖ’cünün yakalanarak mahkemeye sevk edildiklerini hatırlatarak, “Bu gibi terörist ve alçaklarla gerek Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Yavru Vatanımız KKTC’nin amansız mücadelesi tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

KKTC Ülkü Ocakları: “Teröristlerin Karşısında Tavizsiz Bir Duruş Sergileyeceğiz”

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Yunanistan’a firar etmeye çalışan 45 FETÖ’cünün yakalanarak mahkemeye sevk edildiklerini hatırlatarak, “Bu gibi terörist ve alçaklarla gerek Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Yavru Vatanımız KKTC’nin amansız mücadelesi tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:09
KKTC Ülkü Ocakları: “Teröristlerin Karşısında Tavizsiz Bir Duruş Sergileyeceğiz”


 KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Yunanistan’a firar etmeye çalışan 45 FETÖ’cünün yakalanarak mahkemeye sevk edildiklerini hatırlatarak, “Bu gibi terörist ve alçaklarla gerek Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Yavru Vatanımız KKTC’nin amansız mücadelesi tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.
Arıcı yaptığı yazılı açıklamada, “FETÖ ve türevi terör örgütlerinin KKTC’de ciddi finansal desteğinin olduğu bilinirken bu tip hainlerin Polis Teşkilatımızca tutuklanması, bunun yanında toplum içinde kamufle olmuş vatan ve millet düşmanı hainlerin de hak ettikleri cezayı alması ve terörle mücadelenin en üst perdeden yürütülmesi tüm Türk evlatlarının temennisidir” ifadelerini kullandı.
Arıcı şöyle dedi:
“KKTC’de hizmet ve mücadelesini sürdüren Ülkücü-Milliyetçiler olarak yapılan operasyonlardan dolayı kahraman polislerimize şükranlarımızı sunuyor, ne pahasına olursa olsun terör ve teröristlerin karşısında tavizsiz bir duruş sergileyeceğimizi açık açık bildiriyoruz”
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 12:43
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