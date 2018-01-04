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KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”

KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”

04 Ocak 2018 Perşembe 20:03
KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”
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KKTC ÜLKÜ OCAKLARI: “HİÇBİR PARTİ, KURUM VE ADAY İLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞIMIZ YOK”


KKTC Ülkü Ocakları, hiçbir siyasi parti, kurum ve adayla uzaktan yakından bağları olmadığını bildirdi.
 

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı imzasıyla yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Ülkü Ocakları üzerinden oy kazanma, prim yapma ve kutsal davamızı kendi siyasi çıkarları için kullanma girişiminde olan hiçbir siyasi parti, kurum, kuruluş ve milletvekili adayı ile uzaktan yakından bir bağımızın olmadığını açık açık bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 21:08
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