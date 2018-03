Yurdagül : Her ne Pahasına Olursa Olsun Mücadele Devam Edecektir



KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül KKTC Üniversitelerindeki terör olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, terör örgütü sempatizanlarına karşı yıllarca KKTC Ülkü Ocaklarının büyük bir mücadele verdiğini ve bu mücadelelerinin sonu ne olursa olsun süreceğini belirtti. KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Adem Yurdagül imzasıyla yayınlanan basın bildirisinin tam metni aşağıdaki gibidir :

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevcut ekonomik ve sosyal ambargolar altında kendi öz kimliğini koruma ve ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Cennet vatan diye tabir ettiğimiz KKTC bünyesi bulundurduğu üniversiteler ile eğitim adası olma yolunda büyük adımlar atmış ve atmaya da devam etmektedir. Türkiye üzerine oynanan kumpaslar ve oyunlar, maalesef KKTC’ye de sıçramış ve üniversitelerde şekillenmektedir.

Uzun yıllardır KKTC üniversitelerindeki terör yapılanmasına karşı KKTC Ülkü Ocakları amansız bir mücadele vermektedir. Bir yandan vizyonumuzu halka anlatmaya gayret ederken diğer bir yandan da üniversitelerde terör yapılanmalarının gençlerimiz üzerine kurduğu tuzakları bertaraf etmekteyiz. Son dönemde medyaya sıçramasıyla, üniversitelerde terör yapılanmalarından doğan rahatsızlık tırmanmıştır, ancak bu yapılanmalar yeni değil bilakis senelerdir yürütülen bir projedir.

Sol tandanslı gruplar çatısı altında, sözde sosyal etkinlik yapılıyor denilerek bu yapılar yıllarca koruma altına alınmıştır. Bu noktada sadece bu yapılanmalara yahut yapılanma içerisinde olan öğrencilere değil bu terör gruplarına sahip çıkan, koruyan akademisyenleri ve de üniversite yönetimlerini de müdahale edilmelidir. Her üniversitede bulunan bu akademisyenler ellerini kollarını sallayarak alenen teröre destek vermekte ve bu yapılanmalara adeta siper olmaktadır. Bununla beraber bazı üniversitelerde terör örgütünün dağ yapılanmasından kişiler yasadışı yollarla bu üniversitelerde yerleştirilmekte KKTC’yi adeta terör örgütünün arka bahçesi haline getirmeye çalışmaktadırlar.

Geçmişte KKTC başbakanı adada bulunan terör örgütünün yaptığı etkinliklere katılara destek vermiştir. Bununla beraber bir milletvekili terör örgütünün savunucusu olan bir partinin mitinglerine katılarak destek vermiş, paçavralar altında fotoğraflar çekilmiş ve her defasında Türklüğe, bayrağımıza saldırarak teröre desteğini esirgememiştir. Bu ve benzeri olaylar terör örgütünün KKTC de hangi noktalara nüfuz ettiğinin bariz birer örneğidir.

Durum Basında son günlerde çıkan haberlerden de vahimdir. Anavatan teröre karşı ciddi bir mücadele verirken KKTC’de de teröre ve sempatizanlarına asla müsammaha gösterilmemeli ve hızlıca bu yapılar ve kişiler temizlenmelidir. KKTC Ülkü Ocakları her zaman terörün karşısında olmaya ve her ne pahası olursa olsun mücadele vermeye devam edecektir. Beklentimiz bu terör yapıların ve destekçilerinin bir an önce bertaraf edilmesidir.



