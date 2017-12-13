"KKTC Ulaştırma Raporunu Siber'e Sundu"

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve heyetleri, dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’i ziyaret ederek kitapçığı sundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Aysal, ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik sorununa bilimsel çalışmalarla çözümü ve önerilerin yapılabilmesi amacıyla düzenledikleri konferansta açılış konuşması yapan Meclisi Başkanı Siber’in, bu önemli tespit ve önerilerin kitapçık haline getirilmesinin önemine vurgu yaptığını ve bu bağlamda hazırlanan kitapçığı takdim etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

SİBER: “SORUNLAR, DURUM TESPİTİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE EYLEM PLANLARIYLA ÇÖZÜLEBİLİR”

Meclis Başkanı Sibel Siber, İnşaat Mühendisleri Odalarına bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Siber, ülkede her geçen gün artan trafik sorununun, bu gibi önemli konferanslarla tartışmaya açılıp çözüm önerileri ile sonuçlar elde edilmesinin halk yararına olduğunu vurguladı.

Siber, ülkedeki sorunların bu çalışmada olduğu gibi önce durum tespiti, sonra çözüm önerileri ve eylem planı uygulamalarıyla çözülebileceğini söyleyerek, kendisine sunulan ülke trafiğine çözüm bulmak için yapılan bu çalışma raporunun da bu yönüyle önemli olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Siber, devletin insan kaynakları kamuda çalışanlar ve özelde çalışanlar olarak değil, bir bütün olarak değerlendirilip, kolektif çalışma ve ortak akılla, çözüm odaklı adımlar atılmasının önünün açılacağını söyledi.