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KKTC Turizmi Viyana’da Tanıtılıyor

KKTC turizmi, Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Avusturya’nın Viyana kentinde&nbsp;düzenlenen “Ferien Messe 2016” turizm fuarında tanıtılıyor.

KKTC Turizmi Viyana’da Tanıtılıyor

KKTC turizmi, Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Avusturya’nın Viyana kentinde&nbsp;düzenlenen “Ferien Messe 2016” turizm fuarında tanıtılıyor.

15 Ocak 2016 Cuma 11:26
KKTC Turizmi Viyana’da Tanıtılıyor
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KKTC Turizmi Viyana’da Tanıtılıyor


KKTC turizmi, Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen “Ferien Messe 2016” turizm fuarında tanıtılıyor.

Fuarda bakanlığı temsilen Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personelleri Kağan Darbaz ve Fatma Üstünel görev yapıyor. Bakanlık yetkilileri ve ülke turizmcileri, Avusturya ve Orta Avrupa turist pazarına yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında Avusturyalı ve diğer Avrupalı tur operatörleri ile görüşmeler yaparak, KKTC standını ziyaret eden kişilere ülke turizmi hakkında bilgiler veriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pazar gününe kadar devam edecek olan “Ferien Messe 2016” turizm fuarında, özellikle Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonel yer alıyor.

Bakanlık, söz konusu fuarda, ülkenin doğasını, tarihi eserlerini, plajlarını, kültürünü ve daha birçok turizm ürününü dikkat çekici görseller de kullanarak tanıtıyor.

Turizm Bakanlığı, “Ferien Messe 2016” turizm fuarında ülkeyi tanıtmak için, Almanca lisanında turizm genel bilgi broşürü, turistik karayolları haritası, eko turizm broşürü, özel ilgi turizmine yönelik çeşitli broşürler, turistik tanıtım DVD’leri, kumaş heybe, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden” broşürü, su sporları, eko-turizm ve bisikletçilik ile ilgili broşürler kullanıyor.





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KKTC Turizmi Viyana’da Tanıtılıyor
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