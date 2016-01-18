KKTC Turizmi Norveç’te Tanıtıldı

KKTC, Norveç’te düzenlenen Reiselivsmessen 2016 Turizm Fuarı’nda tanıtıldı.

Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlık ve sektörü temsilcileri, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 15-17 Ocak tarihleri arasında Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Reiselivsmessen 2016 turizm fuarına katıldı.

Özelde Norveç, genelde İskandinavya turist pazarına yönelik turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılan fuarda, tur operatörleriyle görüşmeler yapıldı ve standı ziyaret edenlere KKTC turizmi hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Turizm Bakanlığı’nın ilk kez katıldığı Reiselivsmessen 2016 Norveç turizm fuarında, özellikle Norveç, İskandinavya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden tur operatörleri, hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonel yer aldı.