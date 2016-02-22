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KKTC Turizmi Hollanda Turizm Fuarında Temsil Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi, Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Fiets En Wandelbeurs” turizm fuarında temsil edildi.

KKTC Turizmi Hollanda Turizm Fuarında Temsil Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi, Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Fiets En Wandelbeurs” turizm fuarında temsil edildi.

22 Şubat 2016 Pazartesi 12:35
KKTC Turizmi Hollanda Turizm Fuarında Temsil Edildi
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi, Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen “Fiets En Wandelbeurs” turizm fuarında temsil edildi.

Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, sektör paydaşları ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında katıldığı fuar 20 – 21 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

Fuarda, Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele-Karpaz bölgesiyle ilgili broşürler; karayolları haritası; “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden” adlı broşür; bisiklet  ve dağ yürüyüşü yolları gibi bir çok tanıtıcı broşür dağıtıldı.

Fuarda Kuzey Kıbrıs standını ziyaret eden misafirlere üzüm sucuğu ve kavrulmuş badem de ikram edildi.

Anahtar Kelimeler:
KktcTurizmiFuarHollanda
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