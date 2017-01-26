KKTC turizmi Girne’de düzenlenen çalıştayda ele alındı.

24-25 Ocak tarihleri arasında Acapulco Otel’de Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm Akademisi işbirliğinde düzenlenen 12. Akademik Turizm Eğitimi Çalıştayı’nda “KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi’ konusu masaya yatırıldı.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, çalıştaya Türkiye ve KKTC’den akademisyenler, sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

KKTC turizminin planlanmasında yol gösterici olması hedefiyle düzenlenen çalıştayda ambargolar, çarpık yapılaşma, ulaşım, çevre ve turizm master planı olmak üzere beş ana başlık iki gün boyunca tartışıldı.

Sonuçların rapor olarak kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.