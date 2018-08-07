banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
204.293
DOLAR
5.2431
STERLİN
6.7916
EURO
6.0782
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
Demirkıran’a 12 ay hapis cezası
DEMİRKIRAN'A 12 AY HAPİS CEZASI
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor

KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor

07 Ağustos 2018 Salı 14:20
KKTC turizmi Bursa’da tanıtılıyor

ESENYEL:” KUZEY KIBRIS MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİRÇOK KÜLTÜRÜN VE TARİHSEL YAPININ YER ALDIĞI GÜZEL BİR ADA”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tanıtılması ve turizm sektörünün pazarlanması konusunda yürütülen tanıtım günleri etkinliklerine Bursa’da devam ediyor.
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Türk Hava Yolları, KITOB, KITSAB ve ülke turizm sektör temsilcileri işbirliğinde ‘KKTC Turizm Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa Hilton Hotel’de yer alan etkinlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Türk Hava Yolları Temsilcisi Nadire Sevindik, Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker, TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik konuşma yaptı.
ESENYEL
Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Bursa ile KKTC arasında kurulan işbirliği köprüsünün turizm açısından önemine değindi.
KKTC’nin sadece eğlence sektöründen ibaret olmadığını, adanın medeniyetlere ev sahipliği yaptığını çok kültürlü ve tarihsel bir yapıya sahip olduğunu anlattı.
Sağlık sektörünün yanı sıra denizi, doğası, kültürel yapısı , yöresel mutfağı ile KKTC’ye olan ilginin her geçen gün devam ettiğini kaydeden Esenyel, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi.
Yapılacak işbirlikleri sayesinde Türkiye’den gelen turist sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Esenyel, bu konuda tur öperatörlerine çok büyük görevler düştüğünü belirtti.
Paket programlar doğrultusunda 3 gün Bursa, 4 gün Kuzey Kıbrıs gibi alternatiflerin de olabileceğine değinen Esenyel, iyi niyetle güzel projelere imza atabileceklerini söyledi.
SEVİNDİK
Türk Hava Yolları Temsilcisi Nadire Sevindik, etkinlikteki amaçlarının Bursa ile KKTC arasında bağ kurmak ve turizm alanında ki işbirliğini artırmak olduğunu kaydetti.
EKER
Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker de, Kıbrıs’ın sadece eğlence merkezi olmadığını aynı zamanda gastronomi, deniz, tarihsel dokusu ve artık sağlık sektörünün de merkezi haline geldiğini ifade ederek, KKTC’ye giden turistlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini söyledi.
SARAÇOĞLU
TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da, iki ülke arasında turizm sektöründe yürütülen işbirliğinin önemine değinerek, KKTC ile her zaman iyi ilişki içerisinde olduklarını, bunun turizme olumlu yansıyacağını belirtti.
GEDİK
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, KKTC’nin cennetten bir ada olduğunu dile getirdi.
VİDEO İZLENDİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Konuşmaların ardından etkinlik, THY ve KKTC’nin tanıtım videolarının izlenmesiyle devam etti.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise ülke turizm sektör temsilcileri ile Bursa sektör temsilcileri bir araya gelerek turizm işbirliği konusunu ele aldılar.
Bursa ve bölgesinden 30 acentenin katıldığı etkinlikte, KKTC’den sektör temsilcileri ile Bursalı acenteler arasında verimli görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 07.08.2018 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
8 Ağustos Erenköy Direnişi...
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, TV Programında Önemli Açıklamalar Yaptı
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı’dan Hükümete Çağrı:
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Sennaroğlu’ndan Tarım Bakanlığı’na eleştiri
Denktaş, Diyalog TV'de
Denktaş, Diyalog TV'de
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”
TMT Derneği: ”Onur ve gururla anıyoruz”
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek
KKTOK, Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleyecek
Lefkoşa’da güpegündüz araba çalan 2 kişi ile teşvik eden 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da güpegündüz araba çalan 2 kişi ile teşvik eden 1 kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim