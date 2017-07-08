KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu:

"KIŞ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HAREKETLER SONRASINDA ÜLKEMİZDEKİ KIŞIN DURAĞAN DÖNEMİNİ YAZ DÖNEMİYLE YARIŞIR DURUMA GETİRDİK"

"YAZ DÖNEMİNDE OTELLERDEKİ DOLULUĞUN YÜZDE 80'LER CİVARINA ERİŞTİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİM"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede kış turizmine yönelik çalışmalarla kışın durağan dönemini yaz aylarındaki hareketlilikle yarışır duruma getirdiklerini belirterek, yazın otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını bildirdi.

Ataoğlu, Gaziantep'te bir otelde "Kuzey Kıbrıs Çok Yakında" temalı tanıtım programında yaptığı konuşmada, kent insanı tarafından çok sıcak karşılandığını söyledi.

KKTC'nin bir turizm adası olduğunu vurgulayan Ataoğlu, "Ülkem ülkeniz, ülkeniz ülkem. Bu nedenle ülkeniz KKTC her tarafı görülmeye değer bir ada. Adayı görüp keşfetmeniz gerekir. Bu adayı keşfettiğiniz zaman, 'Bizim de bir adamız vardır' diyeceğinizden endişe duymuyorum" dedi.

Ataoğlu, KKTC'nin önde gelen sektörlerinin birinin eğitim olduğunu dile getirdi.

Buna ilişkin verileri aktaran Ataoğlu, "106 ülkeden 100 bin civarında öğrenciyi barındırıyoruz. Üniversitelerimiz kendilerini o kadar geliştirdi ki iki üniversitemiz başarılı yönetim ve ciddi yatırımlarıyla kendi hastanelerini kurdu. Gurur duyduğumuz düzeyde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyadaki turizm örgütünün içerisinde KKTC olarak sağlık turizm adı altında yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu, inşaat sektöründe de etkili olduklarına değindi.

Turizmle verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Otellerimizin ciddi atılımları yine dünyaya meydan okurcasına tam donanımlı, bize yakışır otellerdir. 23 bin yatak kapasitene sahibiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında açılacak yeni otellerle 30 bini hedefliyoruz. Kış turizmi ile ilgili yapmış olduğumuz hareketler sonrasında ülkemizdeki kışın durağan dönemi yaz dönemiyle yarışır duruma getirdik. Yaz döneminde otellerdeki doluluğun yüzde 80'ler civarına eriştiğini belirtmek isterim."

KKTC halk oyunu gösterisiyle sona eren programa, Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ ile turizm sektöründen temsilciler katıldı.