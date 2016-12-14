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14 Aralık 2016 Çarşamba 16:57

KKTC “Travel Turkey İzmir Tourısm Faır And Congress” Fuarına Katıldı

KKTC 'Travel Turkey İzmir Tourısm Faır And Congress” Fuarına Katıldı
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TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI KKTC STANDINA EV SAHİPLİĞİ YAPARAK GELEN ZİYARETÇİLERE “HELLİM BÖREĞİ” İKRAM ETTİ

"ÖZEL SAĞLIK TURİZMİ BÖLÜMÜ"NDE DE KKTC'NİN SAĞLIK İMKANLARI YABANCI ZİYARETÇİLERE ANLATILDI

 KKTC, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın tanıtma çalışmaları çerçevesinde, turizm sektörü ile birlikte, 8-11 Aralık tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Travel Turkey İzmir Tourism Fair and Congress” fuarına katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli turizm buluşmaları arasında gösterilen fuarda, 36 ülkeden ve 60 ilden seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcileri yer aldı.

Turizm Bakanlığının yeni logoları ve yeni konsepti ile hazırlanmış olan stand içerisinde KKTC’nin turistik ürünlerini yansıtan görsellerin yanı sıra ülke turizm sektörüne de yer verildi.

Standa gelen ziyaretçilere hellim böreği, hellim, pide arası hellim, çitlembikli bidda, limonata, sumada ve gül şurubu ikram edildi...

TC Kültür ve Turizm bakanı Nabi Avcı’da  KKTC standına özel ilgi gösterdi. Standı ziyarete gelen Bakan Avcı, ev sahipliği yaparak gelen ziyaretçilere hellim böreği ikram etti.

Katılımcı ile ziyaretçilere özellikle sağlık ve gastronomi turizmi konularında yoğun tanıtımların  yapıldığı fuarda, alternatif turizm seçeneklerinde öne çıkan sağlık turizminin desteklenmesi amacıyla ilk kez oluşturulan "Özel Sağlık Turizmi Bölümü"nde de KKTC'nin sağlık imkanları yabancı ziyaretçilere anlatıldı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Travel Turkey turizm fuarında Bakanlık ekibinde Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şube Amiri Ayşe Angın, İzmir’e destek için gelen KKTC İstanbul Turizm Tanıtım Ofisi Koordinatörü Özge Palamutçu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli Pembe Kılıç ve İbrahim Yıldırım, KITSAB’ı temsilen Sami Güdenoğlu ve KITOB’u temsilen Emre Aktül ve stantta ülke kültürünü yansıtan el sanatları sunan Kasım Uluçaylı yer aldı.

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