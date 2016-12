'KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü Ve Değişen Turizm Algısı' Paneli Yapıldı

ÖZGÜRGÜN: “(GELİNEN ÖNEMLİ VİRAJDA) KKTC’NİN ANAVATAN TÜRKİYE KAMUOYUNA DOĞRU BİR ŞEKİLDE AKTARILMASI, SAĞDUYU VE SORUMLULUKLA YAPILAN İLKELİ YAYINCILIĞIN GEREĞİDİR”

ATAOĞLU: “ÜLKEMİZİN TANITIMINDA SİZLERE ÇOK CİDDİ GÖREVLER DÜŞER”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs konusunda gelinen önemli virajda basın mensuplarına çok değerli görevler düştüğünü, KKTC’nin Anavatan Türkiye kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ile üyelerinden Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği, Lefkoşa’daki Merit Otel’de “KKTC-TC İlişkilerinde Basının Rolü ve Değişen Turizm Algısı” konulu panelin açılışına katıldı.

Penelin başında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte ayrıca, Derneğe, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üyeliği takdim edildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Panel’in başında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile ilişkisinin hiçbir millete nasip olmayacak, tarihten gelen kardeşlik bağlarına dayandığını, bu ilişkinin kardeşlik ilişkisi olduğunu ve bunu anlamanın Kıbrıs tarihini iyi bilmekten geçtiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin bu coğrafyada Türk varlığının ortaya çıkmasına dayandığını kaydeden Özgürgün, “Adadaki Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs Rumlarının ortak tarihlerini, Kıbrıs Rumlarının Yunanistan ile birleşme taleplerini simgeleyen ‘ENOSİS’, bunun karşısında da Kıbrıs Türklerinin savunduğu taksim tezleri şekillendirmiştir” dedi.

Adayı Yunanistan’a bağlayamayacağını anlayan Rum tarafının ENOSİS’e bir sıçrama tahtası olarak gördüğü adanın bağımsızlığı fikrini ortaya attığını ve bunun sonucunda Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde her iki halkın eşit siyasi statüde kurucu ortaklığına dayalı 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğduğunu anlatan Özgürgün, “Üç yıl süren ortaklık Rum tarafının başlattığı şiddet politikasıyla sonlandırılmış” dedi.

Kıbrıs Türkleri’nin 1963-74 yıllarının zorluklarını Anavatan Türkiye ve Anadolu halkının verdiği destek sayesinde atlattığını anımsatan Özgürgün, Anavatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini kullanarak 20 Temmuz 1974’te adaya müdahale ederek adanın Yunanistan’a bağlanmasını engellediğini, Kıbrıs Türk halkını barış, güven ve istikrar ortamına kavuşturduğunun altını çizdi.

YAKIN İŞBİRLİĞİ VE UYUM DEVAM EDECEKTİR

Kıbrıs sorununun her aşamasında Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye, KKTC’nin ilanından sonra da Kıbrıslı Türklere olan maddi ve manevi desteğini sürdürdüğünü belirten Özgürgün, “Kıbrıs sorununun çözüm bağlamında da KKTC ve TC dış politikaları her zaman yakın iş birliği ve uyum içerisinde yürütülmüştür, bundan sonra da bu anlayışla devam edecektir. Mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz yüce Türk ulusunun her alanda yanımızda olduğunu hissetmek, bizlerin yarınlara ilişkin umutlarına ışık tutmuş, aydınlık olmuştur” dedi.

BİRLİKTELİĞİMİZDEN RAHATSIZLIK DUYANLAR VAR

Bu birliktelikten rahatsızlık duyan kesimlerin olduğunu söyleyen Özgürgün, “Dış mihrakların dürtüleriyle azınlık da olsalar, zaman zaman bu birlikteliğimizden rahatsızlık duyanların cılız seslerinin istismar edildiğini gözlemlemekteyiz. Sağlam temelli ilişkilerimizi bozmaya ve aramızı açmaya, küçük olayları fırsata çevirmeye çalışanlar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dün olduğu gibi bugün de, yarın da KKTC ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin arasını açmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

“KKTC’NİN, ANAVATAN TÜRKİYE KAMUOYUNA DOĞRU BİR ŞEKİLDE AKTARILMASI İLKELİ YAYINCILIĞIN GEREĞİDİR”

Kıbrıs konusunda gelinen önemli virajda basın mensuplarına çok değerli görevler düştüğünü kaydeden Başbakan, “KKTC’nin Anavatan Türkiye kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması, sağduyu ve sorumlulukla yapılan ilkeli yayıncılığın gereğidir. KKTC Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyecek girişimlerin doğru yayınlarla başarısızlığa uğratılması hedefiyle bizlere destek vereceğinize yürekten inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin bir ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğunu bilmeniz, bilinmesine yardımcı olmanız en büyük dileğimdir” dedi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu günkü etkinliğin Kıbrıs Türk Halkı ile Türk halkının beraberliğini pekiştirme olarak algılanmaması gerektiğini, Kıbrıs Türk ve Türkiye halkının kardeşliğinin çok eskilere dayandığını, bugünkü etkinliğin KKTC’nin nasıl bir ada olduğunu, Kıbrıslı Türklerin Türk halkı ile aynı dini aynı dili paylaştığını mesajını vermek için düzenlendiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun sadece yüzde 8.5’inin Kıbrıs’a geldiğini kaydeden Ataoğlu, geriye kalan yüzde 91,5’nin büyük bir bölümünün KKTC’de konuşulan dilin ve para biriminin ne olduğunu bilmediğini yaptırılan araştırmada gördüklerini ifade etti. Ataoğlu, bunun üzerine KKTC’yi tanıtmak üzere Türkiye’de 10 ilde tanıtma etkinliği yapma kararı aldıklarını anlattı.

Tanıtma kararının sadece turizm değil, eğitim, inşaat, kültür ve iş alanlarını da kapsadığını kaydeden Ataoğlu, ilk etkinliğin Ordu’da gerçekleştirildiğini belirtti.

KKTC’deki doğal güzellik ve kültürel zenginliklerin, yılın 10 ayında denize girilebilecek bir iklime sahip olduğunun, ancak basın aracılığıyla tanıtılabileceğini ifade eden Ataoğlu, “Ülkemizin tanıtımında sizlere çok ciddi görevler düşer” dedi.

Ekim ve Kasım ayı doluluk oranının yüzde 70 civarında gerçekleştiğini, 2017’de yatak sayısının 30 binlere çıkacağına işaret eden Ataoğlu, “Bu sizlerle birlikte yapmış olduğumuz tanıtımlar, bu sizlerle birlikte çıktığımız yolun sonunda aldığımız verimlerdir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Türkiye halkının olumlu veya olumsuz gelişmelerde aynı duyguları paylaştığını ifade eden Ataoğlu, nasıl Anavatan Türkiye’nin her noktasından insanların 1974 Barış Harekatı’nda canı pahasına adaya gelmişse Kıbrıs Türk halkının orada yaşananlar karşısında, Türkiye’nin yanında durduğunu vurguladı.

PINAR

Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Nazmi Pınar, bugünün diğer bir öneminin de, KKTC’den ilk kez bir gazeteci örgütü olarak Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üyeliğinin gerçekleştirilmesi olduğunu açıkladı.

Pınar, gazetecilik alanında Türkiye ile KKTC arasında işbirliğinin gelişmesi açısından da Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üyeliğin önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’deki terör olaylarını lanetleyen Pınar, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye ile birlikte sevincini de üzüntüsünü de paylaştığını belirtti.

YENİ

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni ise, iki ülke arasında medyadaki sorunların çözümünde işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iletişim köprüsünün pek çok sorunun aşılmasında önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.

Yeni, işbirliğinin KKTC’nin güzelliklerinin tanıtımı çalışmalarına önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Yanlış anlaşılma ve önyargıların aşılmasında iki ülkedeki medyaya önemli görevler düştüğünü kaydeden Yeni, Federasyon olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeni, Federasyon olarak Başbakan’ı Türkiye davet etti.

ÖZSOY

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, gazetecilerin toplumlar arasındaki sorunların çözülmesinde önemli rolleri bulunduğunu, birlikteliğin devamında kararlı olduklarını söyledi.

Konfederasyonun bünyesinde 20 bin gazetecinin barındırıldığını kaydeden Özsoy, Konfederasyonun, tanıtım çalışmalarında son derece etkin bir rol oynayabileceğini, dolayısıyla böyle bir etkinlikte bulunmaktan son derece memnun olduğunu kaydetti.

PANEL

Merit Otel’de Hasan Hastürer moderatörlüğündeki panelde, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Kerem Köfteoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Kıbrıs Gazeteci Köşe Yazarı Ahmet Tolgay yer aldı.