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“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından düzenlenen “KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl olmalı?” konulu çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı.

“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından düzenlenen “KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl olmalı?” konulu çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”

KAÜ’NÜN “KKTC’DE TARIMSAL SU KULLANIMI NASIL OLMALI?” KONULU ÇALIŞTAYININ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI  

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından düzenlenen “KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl olmalı?” konulu çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sonuç bildirgesinde KKTC’ye iletilen suyun kaynağının bulunduğu Türkiye’nin Doğu Akdeniz havzasındaki iklim değişimi etkisiyle su bütçesinde oluşacak açık da dikkate alınarak “KKTC su yönetimi stratejik eylem planı” hazırlanması gerektiği belirtildi.

Bildirgede, Türkiye’den ikinci su boru hattını talep etmeden önce mevcut suyun en verimli, planlı ve akılcı şekilde kullanma yeteneğinin kazanılması gerektiğine dikkat çekilerek, KKTC’nin su kaynaklarının uluslararası boyut kazanması ve stratejik öneminin artması nedenleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak Uluslararası Su Stratejileri Şube Müdürlüğü oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Tarımsal su yönetimi konusunda 2017 Tarım Master Planı dikkate alınarak stratejik eylem planı yapılması ve stratejik hedefler konulması gerektiği vurgulanarak, KKTC'nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin tarım sektörü için geliştirilmesinin teşvik edilmesine yer verildi.

KKTC’nin Su Master Planı’nın 2017 yılında yayımlanan Tarım Master Planı’ndaki hedefler dikkate alınarak hazırlanması su havzaları ile tarım havzaları yönetim planları entegre edilerek kalkınma hedefleri belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Üretici birliklerinin tek bir çatı altında toplanmasının üretim ve ihracat sürecinde daha güçlü bir tarım sektörü yaratacağına dikkat çekildi.

3 Mayıs’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilen çalıştaya, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye SPD Hidropolitik Akademi Merkezi, Güzelyurt Belediyesi, KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Uluslararası Diplomatlar Birliği Universal Partners Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi sundukları bildirilerle katkı koymuştu.

Çalıştayda, KKTC’nin tarım ve hayvancılık sektörü, tarımsal sulama politikaları ve uygulamaları çeşitli yönlerden ele alınmıştı.

Çalıştayda Türkiye’den gelen su projesinin tarihsel arka planı, bugünkü önemi, tarım ve hayvancılık sektörünün KKTC ekonomisine katkısını arttırmak için alınması gereken tedbirler, tarım işletmeciliği, tarımsal suyun sürdürülebilir yönetiminde karşılaşılan sorunlar, yerel yönetimlerin su yönetimindeki stratejik hedefleri ve stratejik planları üzerinde durulmuştu.

 

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:45
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