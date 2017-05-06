KKTC Şoför Okulları Birliği Kaynıyor

KKTC Şoför Okulları Birliği’ne üye 22 şoför okulu, mevcut yönetimin “mali raporu aklayamayacağı için” genel kurula gitmediğini öne sürerek birliğin mali durumunun incelenmesi talebi ile Sayıştay Başkanlığı’na başvurdu.22 şoför okulu, Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken genel kurulun halen yapılmadığını belirterek, mevcut yönetimi, birlik gelir giderlerinde “usulsüzlük” yapmak ile suçladı.22 şoför okulu, imza topladı, birliğin mali durumunun incelenmesi talebi ile Sayıştay Başkanlığı’na başvurdu. Şoför okulları yaklaşık bir ay önce de Kaymakamlığa resmi bir yazı göndererek durumu bildirdiklerini ifade etti.Havadis’e konuşan şoför okullarının işletmecileri, KKTC Şoför Okulları Birliği’nin son yapılan genel kurulunda 170 bin TL parası olduğunun açıklandığını söyleyerek, bu paranın akıbetini sordu.Bazı şoför okulları, mevcut yönetimi birlik gelir giderlerinde “usulsüzlük” yaptığını mali raporu aklayamayacağından dolayı da genel kurul yapmadığını iddia etti.Şoför okulları açıklamasında şu iddialara yer verdi: “Tüzük gereği her iki yılda bir genel kurula gidilir ve yeni yönetim kurulunu ve başkan belirlenip, mali rapor aklanır. Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı, yasaya göre genel kurul en fazla 15 gün ertelenebilir ancak bugün oldu bir tarih belirlenmedi. 6 Mayıs 2017 tarihinde genel kurul yapılması talebi ile imza topladık. Talebimizin reddedilmesi halinde tüzük gereği 17 Mayıs 2017 tarihinde birlik fes edilecek ve bu 170 bin TL’nin akıbeti ortaya çıkmayacak.”KKTC Şoför Okulları Birliği Başkanı Barış Tilki, dilekçede imzası bulunan 22 şoför okulunun 2015 yılından beri aidatlarını ödemediklerini belirterek, aidatlarını ödemeyen üyelerin oy kullanma haklarının olmadığını, dolayısıyla oy hakkı olmayan üyeleri genel kurula çağıramayacağını söyledi.Barış Tilki, birliğin genel kurul yapılmaması halinde fes edileceği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını kaydederek, “Birliğimiz genel kurul yapılamadığı için değil Dernekler ve Birlikler Yasası’na göre tüzüğümüzü uyarlamadığımız için fes edilecek” dedi.Birliğin mali raporunun ise 2015 yılında oybirliği ile aklandığını söyleyen Barış Tilki, o günden sonra üyelerin hiçbirinin aidat ödemediğini ve birliğin şuanda hiç parasının olmadığını dile getirdi.Hakkındaki “usulsüzlük” yaptığı iddialarını da reddeden Tilki, “Bir iddiaları varsa Savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar, Sayıştay Başkanlığı’na başvursunlar. Verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.Barış Tilki şunları kaydetti: “Tüzük gereği aidatını ödemeyen üyeler oy kullanamaz. Bu üyelerin hiçbiri 2015 yılından bu yana aidatını ödemedi. Buna rağmen ‘aidatları toplayalım genel kurula gidelim’ dedim, yanaşmadılar. 2015 yılında mali raporu oybirliği ile akladık o günden bugüne hiçbir üye aidat ödemedi şuanda da birliğin hiç parası yok. Oy hakkı olmayan üyeyi genel kurula çağıramam. Yükümlülüklerini yerine getirmediler. Sayıştaylığa gitsinler eğer ben suç işlediysem cezamı ödemeye razıyım. İddiaları varsa Savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. 17 Mayıs 2017 tarihine kadar da Dernekler ve Birlikler Yasası’na göre tüzüğümüzü uyarlamadığımız için birlik düşecek. Birlik için bir şey yapmayanların bugün birlik düşecek diye hayıflanmalarına üzülüyorum. Birliğin hiçbir zaman 170 bin TL parası olmadı. 70-80 bin TL bir paramız oldu bunun da 50 bin TL’si Trafik Eğitim Parkı Projesi’ne yatırıldı, gerisi ile şoför okullarına eşantiyon dağıtıldı, 2 kez Türkiye’den motosiklet hocası getirtildi üyelere eğitim verdi. Yılbaşında yemekli toplantı yapıldı ve birliğin tüm toplantıları yemekli oldu. Masraflar da birlik bütçesinden karşılandı.”