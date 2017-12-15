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KKTC Sial Middle East 2017 Gıda Fuarı’nda temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 10 firma Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı desteğinde, North Cyprus standı altında Abu Dabi’de düzenlenen Sial Middle East 2017 Gıda Fuarı’nda temsil edildi.

KKTC Sial Middle East 2017 Gıda Fuarı’nda temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 10 firma Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) organizasyonunda ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı desteğinde, North Cyprus standı altında Abu Dabi’de düzenlenen Sial Middle East 2017 Gıda Fuarı’nda temsil edildi.

15 Aralık 2017 Cuma 12:50
KKTC Sial Middle East 2017 Gıda Fuarı’nda temsil edildi
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KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, uluslar arası fuar 30 ülkeden 900’ün üzerinde  firmanın katılımıyla gerçekleşti

Fuarı değerlendiren KTSO Asbaşkanı Candan Avunduk, fuar ziyaretçilerinin tamamının profesyonel olduğuna dikkat çekerek,  ikili görüşmelerde fuarın anlamlı içerik kazandığını ifade etti.

Avunduk, fuarın  ülkeyi tanıtma  adına da  bir kazanç olduğunu ifade etti.

Avunduk fuarın açılışına kısa bir süre kala Dubai gümrüğünde iki firmanın  ürünlerinin gümrükten çıkarılması konusunda sorun yaşandığına da değinerek,  KTSO, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin işbirliğiyle sorunun  çok kısa sürede çözüldüğünü kaydetti.

 Kahve, helva, dondurma, geleneksel unlu mamuller ve hellimin tadımının da yaptırıldığı 124 metrekarelik şemsiye stant çatısı altında “Mardo Dondurma, Onan Frozen Food Ltd., Akgöl Sütçülük ve Sanayi Ltd, Defne Helva, Koop Süt, Avunduk Süt Ürünleri (Meriç), Helvasan Ltd., Old Jhon Ltd (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd. ve Con Trading Ltd. (Lefkoşa Con Kahve) firmaları yer aldı.

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