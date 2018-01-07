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KKTC SANDIK BAŞINDA… SERDAR DENKTAŞ OYUNU KULLANDI…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

KKTC SANDIK BAŞINDA… SERDAR DENKTAŞ OYUNU KULLANDI…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

07 Ocak 2018 Pazar 11:19
KKTC SANDIK BAŞINDA… SERDAR DENKTAŞ OYUNU KULLANDI…
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KKTC SANDIK BAŞINDA… SERDAR DENKTAŞ OYUNU KULLANDI…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel  seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte Gönyeli Belediyesi’ne giderek, 68 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Denktaş oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Alelacele bir seçimin propaganda döneminin de alelacele bittiğini söyleyen Denktaş, seçim sonucunun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok sorunlu bir seçim olmasına rağmen kampanya döneminin bayağı seviyeli sonuçlandığını ifade eden Denktaş, artık bu andan itibaren halkın kararını bekleyeceklerini belirtti.

Günün sorunsuz geçmesini  temenni eden Denktaş,  yeni oy sistemi kapsamında sayım sırasında neler olacağını  da hep birlikte göreceklerini dile getirdi.

Denktaş, vatandaşlara  oy verme çağrısında da bulundu ve oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğunu kaydedip vatandaşların iradelerini ortaya koymalarını istedi.

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