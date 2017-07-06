Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:54

KKTC Sağlık Bakanlığından Uyarı

KKTC Sağlık Bakanlığından Uyarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

“SERİN  YERDE İSTİRAHAT EDİN, BOL SIVI, ÖZELLİKLE  SU TÜKETİN... DIŞARI ÇIKARKEN, GÖZLÜK VE ŞAPKA KULLANIN GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN”

“RİSK GRUBUNDAKİLER 11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞ MEKANLARA ÇIKMAMALI”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, aşırı sıcaklarda,  bol sıvı, özellikle su tüketilmesini, serin yerde istirahat edilmesini, dışarı çıkarken  şapka güneş gözlüğü kullanılmasını ve güneş kremi sürülmesini önerdi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, özellikle yaşlıların, çocukların, hamilelerin, kronik hastalıkları, kalp damar hastalığı, cilt hastalığı olanların, terlemeyi baskılayıcı ilaç kullananların (idrar söktürücü, antibiyotik gibi), sıvı alımı kısıtlı ya da sıvı kaybı fazla olanların, aşırı kiloluların, yatağa bağımlı/evden çıkamayan kişilerin, psikiyatrik hastalığı olanların, güneşin en riskli olduğu 11.00 -16:00 saatleri arasında dış mekanlara çıkmamaları önerilirken, belirtilen saatlerde dışarıya çıkması zorunlu olanların, güneş koruyucu krem sürmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada,  vücut ısısının, sıcaklara karşı terleme yolu ile kontrol altında tutulduğu, hava sıcaklığının çok artması durumunda terleme olmaz ve ısı dengesi sağlanmazsa, ısı artışının hızlandığı ve buna bağlı olarak doku hasarı veya ölüme kadar gidebilen olumsuz olaylarla karşılaşılabileceği vurgulandı.

Zararlı güneş ışınlarının, korumasız olarak güneş ışığına maruz kalınması durumunda cilt kanseri ve kırışıklıklara da yol açabilecek güneş yanıklarına neden olabileceğine işaret edilerek, idrar söktürücü, antibiyotik ya da retinoid içeren ilaç kullananlarda güneşe duyarlılığın artacağı, bu kişilerin sıcaktan korunmaları, dışarı çıkmaları zorunlu ise en az 40 koruma faktörlü kremler kullanmaları, bol sıvı ve özellikle su tüketmeleri önerildi.

Vücudu, serin tutacak kıyafet giyilmesi konusunda da uyarıda bulunulan açıklamada, güneş gözlüğü ve şapka kullanımına özen gösterilmesi istendi.

“Aşırı su ve tuz kaybına bağlı olarak halsizlik, sersemlik, bulantı kusma, baş ağrısı, kas ağrısı gibi şikayetler görüldüğünde, serin yerde istirahat edilmeli ve tuz içeren sıvılar tüketilmelidir” denilen açıklamada, sıcak çarpması durumunda  hemen en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulmasının önemine değinildi.

Açıklamada, bebeklerin, çocukların, engelli bireylerin ve hayvanların kapalı, park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla...
TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil Edildi TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil...
Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği...
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çevre konusunun son derece politik bir konu...

Haberi Oku