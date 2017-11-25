KKTC Polis Genel Müdürlüğünden Halkın Dikkatine!

İskele Bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü hatlarına ulaşım sağlanamamaktadır. Arıza giderilene kadar vatandaşlarımızın 0548 811 7000 çağrı numaralı hattı kullanmaları önemle rica olunur.
İskele Bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü hatlarına ulaşım sağlanamamaktadır. Arıza giderilene kadar vatandaşlarımızın 0548 811 7000 çağrı numaralı hattı kullanmaları önemle rica olunur.