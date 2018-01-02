KKTC'nin Nijerya'lı çete dosyası

KKTC’de özellikle Nijeryalı öğrenciler arasında meydana gelen bazı suçların kaynağının çete terörü olduğu öğrenildi…

Çeteleşme ve terörizmin kanlı ve vahşi cinayetlere neden olarak tüm dünyada yayılarak devam etmesi, Nijeryalı öğrenciler arasında gerçekleşen cinayet olaylarının mercek altına alınmasına neden olurken, sadece üniversite öğrencilerinin söz konusu çetelere üye olma şartı, üniversite ülkesi olan ve çok sayıda Nijeryalı öğrenciye kapılarını açan ülkemizde de hızla yayılıyor…

Nijerya’da 1953 yılında en büyük üniversitelerden biri olan Ibadan Collage’de yardım ve hayır amaçlı başlayan ‘Cultizm’ denen faaliyetlerinin zaman içerisinde hızla değişerek terör ve şiddet olaylarına dönüşmesi sonucunda tüm dünyada Nijeryalı üniversite öğrencileri arasında çeteleşmeye neden olması, ülkemizde ve dünyada şiddet ve terör olaylarına dönüştü…

Başlangıç yıllarında Nijerya Devleti tarafından kullanılan ‘Cultizm’ hareketi yıllar içinde büyüyerek kanunsuzlaştı ve devlet kontrolünden çıkarak başka bir boyutta yapılandı.

Nijerya’da yapılanan bu üniversite çeteleri, İspanya, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde kontrol edilemez bir hal alırken, Kıbrıs’ta da uzantılarına rastlanan çeteler sadece kendi içerisinde değil, halka da tehdit yaratacak şekilde faaliyetlerini sürdürerek varlıklarını devam ettiriyor…

Her bir çetenin kendine ait lideri ve kuralları olurken, itaatsizlik yapan üyelere yönelik cezalar, sadece kurbana yönelik olmayıp, çetenin ve liderin gücünü ispatlamak amacıyla kurbanın aile ve yakınlarına da zarar vererek, kanlı ve abartılı şekillerde kendi kurallarıyla insanlara zarar verme eğilimi içinde hareket ediyor.

Söz konusu çeteler, üyelerini evinden kopan ve dolayısı ile ekonomik anlamda sıkıntı çeken, pasif karaktere sahip olan, duygusal ve psikolojik anlamda yıkım yaşayan ve kolay idare edilebilen üniversite öğrencileri arasından seçerken, üniversiteden mezun olan öğrenciler ise üyelikten çıkarılarak ‘pasif’ rol alıyor.

KKTC’de özellikle Nijeryalı öğrencilerin suç unsurları, ölüm nedenleri ve çete faaliyetleri hakkında ayrıntıları vermeyi sürdürecek…

Kıbrıs Postası

İlk olarak Nijerya’da başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan Nijeryalı üniversite öğrenci çeteleri dünyada dehşet saçarken, KKTC’de de kan donduran olaylara neden oluyor.



Özellikle son zamanlarda ülkemizde akıllarda soru işareti yaratacak şekilde Nijeryalı öğrenciler arasında meydana gelen şiddet odaklı suçlar, uyuşturucu kullanımı ve satışı, internet üzerinden dolandırıcılıklar, tecavüz, kara para aklama, cinayet ve intihar süsü verilen olaylar, aslında çetelerin neden olduğu terör olayları…

NİJERYA'DA ‘CULTIZM’ FAALİYETLERİ İLE BAŞLAYAN ÇETELEŞME VE TERÖR OLAYLARI…



Nijerya’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Ibadan Collage’de 1953 yılında insani yardım ve hayır amaçlı çalışmalar yapmak amacıyla ‘Cultizm’ adı altında başlayan faaliyetler zamanla üniversite odaklı şiddet ve terör içeren çete olaylarına dönüşerek, dünya geneline yayıldı.



Ibadan Collage’de yardım ve hayır amaçlı başlayan ‘Cultizm’ faaliyetleri 1977 yılında Nijerya’nın bir diğer büyük üniversitesi olan Benin Üniversitesi’nde şiddet hareketleri olarak günyüzüne çıkmasının ardından çeteleşme şeklinde yayılmaya başladı.



Başlangıç yıllarında Nijerya Devleti tarafından kullanılan ‘Cultizm’ hareketi yıllar içinde büyüyerek kanunsuzlaştı ve devlet kontrolünden çıkarak başka bir boyutta yapılandı.

DÜNYA ÇAPINDA DEHŞET SAÇAN ÇETELER, ABARTILI VE KANLI CEZALAR VERİYOR...



Çetelerin toplumda infiale neden olan özellikleri arasında dini inançları olmaması ve buna bağlı olarak acımasız, korkusuz ve dehşet gibi unsurları barındırması olurken, etkinliklerini artırmak amacıyla dünyaya yayılma, büyüme, uluslararası alanda dehşet saçmak ve tehdit unsuru yaratmak amaçları arasında bulunuyor.



Nijerya’da yapılanan bu üniversite çeteleri, İspanya, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde kontrol edilemez bir hal alırken, Kıbrıs’ta da uzantılarına rastlanan çeteler sadece kendi içerisinde değil, halka da tehdit yaratacak şekilde faaliyetlerini sürdürerek varlıklarını devam ettiriyor. Her bir çetenin kendine ait lideri ve kuralları olurken, kurallarla itaatsizlik yapan üyelere yönelik cezalar, sadece kurbana yönelik olmayıp, çetenin ve liderin gücünü ispatlamak amacıyla kurbanın aile ve yakınlarına da zarar vererek, kanlı ve abartılı şekillerde kendi kurallarıyla insanlara zarar verme eğilimi içinde hareket ediyor.

ÜYE OLMA ŞARTLARI DEHŞET VERİCİ…



Çetelere üye yapma şekli ise çetelerin acımasız kuralları gibi dehşet verici şekilde olurken, eski üyelerin kanı içirilerek, içerisinde uyuşturucu ve kimyasal madde konularak ağır alkollü içecekler içirilerek veya ciddi anlamda fiziksel şiddet uygulanıp dayanıklılık ve bağlılık testine tabi tutularak üye olmaya hak kazanılıyor. Üyesi olduğu çeteye ihanet eden veya itaatsizlik yapan herhangi bir üye ise ölümle cezalandırılıyor.

KKTC’DEKİ NİJERYALI ÖĞRENCİLERİN SUÇ UNSURLARI VE ÖLÜM NEDENLERİ; ÇETE FAALİYETLERİ…



Söz konusu çeteler üyelerini evinden kopan ve dolayısı ile ekonomik anlamda sıkıntı çeken, pasif karaktere sahip olan, duygusal ve psikolojik anlamda yıkım yaşayan ve kolay idare edilebilen üniversite öğrencileri arasından seçerken, üniversiteden mezun olan öğrenciler ise üyelikten çıkarılarak ‘pasif’ rol alıyor.



Bu kurallar göz önünde bulundurulduğu zaman ise üniversite ülkesi olan KKTC’de meydana gelen Nijeryalı öğrencilerin suç unsurlarının ve ölümlerinin nedeninin çete faaliyetleri olduğu anlaşılıyor.

Kıbrıs Postası