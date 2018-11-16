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KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı

KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı

LONDRA’DA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ RESEPSİYONU DÜZENLENDİ 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümü İngiltere’nin başkenti Londra’da da kutlandı. 
KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Londra’da Churchill Hyatt Regency Otel’de kutlama resepsiyonu düzenlendi. 
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, resmi temaslarda bulunmak üzere Londra’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı. 
Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Eşi Gül Yalçın, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleri Lord Sharkey, Lord Maginnis, Lord Kilclooney, Lord Sheikh, Lady Butterworth, Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith’in yanı sıra çeşitli ülkelerin Büyükelçileri ve diplomatik misyon mensupları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve üst düzey konuklar katıldı.  
Açıklamaya göre, 500’ü aşkın davetlinin katıldığı resepsiyonda, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Resepsiyonda, Kıbrıslı Türk gitar sanatçısı Necati Emirzade ve viyolonist Kamila Baydlowska eserleriyle geceye renk kattı. 
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 12:20
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