KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Antalya'da resepsiyon düzenlendi

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi.



Bir otelde verilen resepsiyonda KKTC'nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve eşi Diana Beyazbayram, davetlileri karşıladı. İstiklal Marşı, ardından kutlama mesajları okundu.



Mustafa Kemal Beyazbayram, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunu büyük bir mutluluk, onur ve gururla Antalya'da da kutladıklarını söyledi.



Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir mücadele verdiğini belirten Beyazbayram, "Son olarak 2016'da başlayan görüşmelerde, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir Kıbrıs'ta, Türkiye'nin garantisiyle kalıcı bir çözüme ulaşma çabasını sürdürdük ancak Temmuz 2017'de görüşme çabalarımız sonuç vermedi." dedi.



Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da varolmaya, ilerlemeye, gelişmeye, tüm engel ve kısıtlamaları aşarak yükselmeye devam edeceğini dile getiren Beyazbayram, şöyle konuştu:



"Adanın etrafındaki doğal kaynaklara tek başına sahip olma gayreti içinde olan Kıbrıs Rum tarafı bu konuda tek taraflı adımlar atmaya devam etmektedir. Burada bilinmesi gereken tek gerçek, Kıbrıs'ta bulunan doğal kaynakların üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hak ve çıkarları mevcuttur. Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak hak ve çıkarlarımızı korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz."



Beyazbayram, Kıbrıs Türk halkının, uluslararası kamuoyunun uyguladığı ambargo, engel ve kısıtlamalara karşı Türkiye'nin sağladığı destekle, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.



Daha sonra Beyazbayram ve davetliler, kutlama pastasını kesti.



