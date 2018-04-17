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KKTC “Minik Bilim Kahramanları”ile Yeniden Buluşuyor

Çocukların gelişiminin uluslararası bir ayağı olan ve 41 ülkede 40 binden fazla çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League Junior’fuarı, Bilim Kahramanları Derneği ve “Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” ortaklığında ikinci kez KKTC’de gerçekleşecek.

KKTC “Minik Bilim Kahramanları”ile Yeniden Buluşuyor

Çocukların gelişiminin uluslararası bir ayağı olan ve 41 ülkede 40 binden fazla çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League Junior’fuarı, Bilim Kahramanları Derneği ve “Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” ortaklığında ikinci kez KKTC’de gerçekleşecek.

17 Nisan 2018 Salı 13:44
KKTC “Minik Bilim Kahramanları”ile Yeniden Buluşuyor
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Çocukların gelişiminin uluslararası bir ayağı olan ve 41 ülkede 40 binden fazla çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League Junior’fuarı, Bilim Kahramanları Derneği ve “Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi” ortaklığında ikinci kez KKTC’de gerçekleşecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgisini çekmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor’ fuarlarının bu yılki konusu “Suyun Macerası”.

 Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi katkıları, Domino’s Pizza’nın ana sponsorluğu, Darem Trading ve MasterKids’in yardımcı sponsorluklarıyla düzenlenecek fuara farklı okullardan 25 takım katılacak.

 5 Mayıs Cumartesi günü Girne Alsancak’ta Necat British College’de, 6 Mayıs Pazar günü ise Lefkoşa TED kolejinde  gerçekleştirilecek fuara Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Cyprus IVF, Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim , GİAD, Erdal&Co, Magic Touch, Paypoint, Ramadan Cemil İşletmeleri, RE/MAX Golden, Lefkoşa Con, Onbaşı İşletmeleri, Saber Endüstriyel Mutfak, Sekiz Construction, TaşEv Guest House, Telsim Vodafone ve Zone Mimarlık destek verecek.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Kurucu Ortağı Mert Balın “Çocukların, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik, Kodlama, Tasarım, 3 Boyutlu Düşünme, Araştırma, Sorgulama ve Sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası bir etkinliği KKTC’de düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Adamızda yaşayan çocukların, dünyadaki yaşıtlarıyla birlikte kendilerini gösterebilecekleri bu ilk ve tek uluslararası programa katkı koyan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 17:25
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