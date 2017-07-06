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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

KKTC Merkez Bankası Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Aylık Akdi Ve Azami Aylık Gecikme Faiz Oranlarını Açıkladı

KKTC Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını açıkladı.

KKTC Merkez Bankası Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Aylık Akdi Ve Azami Aylık Gecikme Faiz Oranlarını Açıkladı
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KKTC Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını açıkladı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 12 maddesi uyarınca belirlenen faiz oranları 3 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kredi kartlarının TL cinsinden işlemlerinde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.97, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.47.

Döviz cinsinden işlemlerde ise azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.20, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.70.

Bu oranların yenisi açıklanıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.

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