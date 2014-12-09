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KKTC Liselerinden Mezun 2 Bin 500 Öğrenciden Bin 800’ü Üniversitede Okumayı Tercih Etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılında KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 500 öğrenciden bin 800’ünün üniversitede okumayı tercih ettiğini bildirdi.

KKTC Liselerinden Mezun 2 Bin 500 Öğrenciden Bin 800’ü Üniversitede Okumayı Tercih Etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılında KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 500 öğrenciden bin 800’ünün üniversitede okumayı tercih ettiğini bildirdi.

09 Aralık 2014 Salı 09:19
KKTC Liselerinden Mezun 2 Bin 500 Öğrenciden Bin 800’ü Üniversitede Okumayı Tercih Etti
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“KKTC LİSELERİNDEN MEZUN OLAN 2 BİN 500 ÖĞRENCİDEN BİN 800’Ü ÜNİVERSİTEDE OKUMAYI TERCİH ETTİ”


Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılında KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 500 öğrenciden bin 800’ünün üniversitede okumayı tercih ettiğini bildirdi.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler’in verdiği bilgiye göre, 2013 – 2014 Eğitim - Öğretim yılında KKTC liselerinden 2 bin 500 öğrenci mezun oldu. Öztürkler, mezun olan öğrencilerden 469’unun ÖSYM yoluyla Türkiye üniversitelerine yerleştirme aldığını, GCE – A Level sonuçlarıyla 55 öğrencinin Türkiye’ye yerleştiğini, uluslararası sınav sonuçlarıyla da 126 öğrencinin KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üniversitelere yerleştirme aldığını kaydetti.

Bin 150 öğrencinin ise KKTC’de okumayı tercih ettiğini ifade eden Öztürkler, Genel Orta Öğretime bağlı liselerden bin 481 öğrenci mezun olurken, Mesleki Tekniğe bağlı liselerden 669, özel liselerden ise 350 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin çoğu KKTC’de okumayı tercih etmektedir. Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler dairesinde kurulum aşamasında olan ve ilk sonuçlarını vermeye başlayan Yükseköğrenim ve Dışilişkiler ‘Bilgi Yönetim Sistemi’ sayesinde istatistik verilere artık ulaşılabilecektir. Daha önce bu sisteme yönelik bir çalışma yapılmadığı için sadece askerlik erteletme işlemlerini yapan erkek öğrencilerin bilgilerine ulaşılabiliyordu.”



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