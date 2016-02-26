KKTC Lions Kulüpleri Birliği, Ankara Ve İstanbul’da Resmi Temaslarda Bulundu

Ezcan Özsoy başkanlığındaki KKTC Lions Kulüpleri Birliği heyeti, Ankara ve İstanbul’da resmi temaslarda bulundu.

Özsoy yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Lions Kulüpleri Genel Başkanı Dr. Jitsuhuro Yamada ve MD 118 Türkiye Konsey Başkanı Banu Tüzgiray ve tüm MD 118 Türkiye Yönetim Çevreleri Genel Yönetmenlerinin de yer aldığı toplantılara katıldıklarını kaydetti.

KKTC Lions Kulüpleri Birlik Başkanı Ezcan Özsoy başkanlığındaki heyet, Ankara ve İstanbul’daki ikiz kulüplerinin kulüp ve hizmet mekanlarını ziyaret ederek ortak aktiviteler gerçekleştirdi.

İstanbul Sarıyer’de belediye başkanının da katılımıyla yaşlı ve engellilere özel nakil aracı bağışı yapan Lionslar’ın, Böbrek Vakfı ve Göz Nurunu Koruma Vakfı ile mülteci rehabilitasyon merkezlerini ziyaret edip Suriyeli mültecilere iaşe yardım paketlerinin dağıtımına katıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Sarıyer’de kısa bir süre önce hizmete giren Japon parkında Van Depreminde hayatını kaybetmiş olan Japon Kurtarma ekibi gönüllüsünün büstü ziyaret edilerek anı ağacı dikimi yapıldı Sarıyer’de hizmete giren yaşlı kreşinde Lionlara hitaben konuşma yapan Uluslararası Başkanı Dr. Jitsuhiro Yamada gerek Türkiye’deki Lionların hizmet götürmeye çalıştığı Mülteci sorununa ve insani projelere gerekse gelecek yıl da üstleneceği Uluslararası Lions Vakıfı LCIF Başkanlığı görevinde, TC ve KKTC’den de talep edilecek projeler için gereken prosedürün uygulanması halinde mali yardımları yapacaklarını ifade etti.

İstanbul Üsküdar Lions İlköğretim Okulu, Aslancık Anaokulu, KKTC Lions Kulüpler Birliğine bağlı Girne Ada, Girne Akdeniz, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, Mağusa Kale, Mağusa Mesarya ve 100. Yıl Mehmetçik Karpaz Kulüp başkan ve üyelerinin de katıldığı etkinlikler ve ortak toplantılar sonunda KKTC Kulüplerini temsilen armağanlar ihtiyaçlı kişilere verilirken, ortak etkinliklere katılan kulüplere, Uluslararası Japon Başkan Dr. Jitsuhiro Yamada’ya, Türkiye Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konsey Başkanı Banu Tüzgiray’a Kıbrıs pini elişi ve tepsiler armağan edilirken, Yönetim Çevresi Genel Yönetmenlerine Kıbrıs geleneksel motifli hediyeler, takdim edildi. .Dr. Yamada ve Türk Lions Kulüpleri tarafından da Birlik Başkanı Ezcan Özsoy’a Uluslararası dönem pini, flama ve diğer armağanları takdim edildi.

Birlik Başkanı Ezcan Özsoy da, Uluslararası Başkan Yamada onuruna verilen ve 300 kişinin katıldığı Gala yemeğinde konuklara hitaben yaptığı konuşmada, Lion’ların “Özgürlük Anlayış ve Ulusumuzun Güvenliği” sloganı ile bizden daha az şansı kişilerin hizmetinde olduklarını belirtti. “Özgürlük” derken; Anavatanın 1974’te adaya getirdiği barışla özgürlüklerine kavuştuklarını, “Anlayış” derken dünyadan tecrit edilmiş olduklarını ve bu konuda tüm dünyadan anlayış beklediklerini ve “Ulusumuzun güvenliği” derken bunun da Anavatan’ın garantisi ile devam edebileceğini vurguladı.”