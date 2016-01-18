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KKTC'li İş Adamlarından Bakü Çıkartması

KKTC'li bir grup iş adamı, Azerbaycan'la iş olanakları araştırmak için Bakü'ye gitti.

KKTC'li İş Adamlarından Bakü Çıkartması

KKTC'li bir grup iş adamı, Azerbaycan'la iş olanakları araştırmak için Bakü'ye gitti.

18 Ocak 2016 Pazartesi 15:20
KKTC'li İş Adamlarından Bakü Çıkartması
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BİR GRUP KKTC'Lİ İŞ ADAMI AZERBAYCAN'LA İŞ OLANAKLARINI ARAŞTIRMAK İÇİN BAKÜ'YE GİTTİ

 KKTC'li bir grup iş adamı, Azerbaycan'la iş olanakları araştırmak için Bakü'ye gitti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çıralı başkanlığındaki heyet, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) üyeleriyle görüştü.

ATİB Başkanı Cemal Yangın iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Kıbrıs Türklerinin yabancılık çekmeyeceği bir yer olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türkü’nün siyasi hakkının dünya tarafından verilmediğini belirten Yangın, onların hak vermesini beklemeyeceklerini, onun yerine iş bağlarını geliştirip omuz omuza vererek yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ambargo altında olmanın Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi örneğinde çok iyi bildiklerini söyleyen Yangın, ATİB olarak KKTC'li iş adamlarına her türlü desteği göstereceklerini ifade etti.

ÇIRALI: “NARENCİYE, PEYNİR, PARATES İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ”

KKTC Bakü Temsilcisi Sadettin Topukçu'nun da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ali Çıralı, amaçlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri başlatmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi. Azerbaycan ve KKTC arasındaki ticari ilişkilerin sıfır noktasında olduğunu ifade eden Çıralı, köklerin ve dilin aynı olduğu ülkeyle ticaret yapmanın kolay olacağını kaydetti.

Azerbaycan'a narenciye, peynir ve patates gibi tarım ürünleri ihraç etmek istediklerini bildiren Çıralı, buradan da bazı ürünleri ithal etmeyi düşündüklerini belirtti.

Sadettin Topukçu ise KKTC'nin ihraç ürünlerinin Azerbaycan'da pazar bulacağını düşündüğünü, burada üretilen bazı ürünlerin de Kıbrıs'ta satılabileceğini ifade etti.

İş adamları, Bakü temaslarını yarın da devam ettirecek.

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