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KKTC Kırgızistan İle İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor....

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KKTC olarak, Kırgızistan ile iş birliği ve dostluk köprüsü kurmak istediklerini ve bu anlamda Kırgızistan'dan da beklentilerinin olduğunu söyledi. 

KKTC Kırgızistan İle İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor....

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KKTC olarak, Kırgızistan ile iş birliği ve dostluk köprüsü kurmak istediklerini ve bu anlamda Kırgızistan'dan da beklentilerinin olduğunu söyledi. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
KKTC Kırgızistan İle İlişkilerini Geliştirmeyi Hedefliyor....

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KKTC olarak, Kırgızistan ile iş birliği ve dostluk köprüsü kurmak istediklerini ve bu anlamda Kırgızistan'dan da beklentilerinin olduğunu söyledi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek eğitim, turizm ve kültür potansiyelini tanıtmak amacıyla 11 yıl önce Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açılan KKTC Temsilciliği görevini yürüten Atınç Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KKTC olarak, Kırgızistan'ın çok daha güçlü ve başarılı olmasını istiyoruz. Kırgızistan bugün gücünü her alanda elinden geldiği kadar gösteriyor. Ata yurdumuzun ileride her alanda çok iyi bir noktaya gelmesini arzuluyoruz. Biz de katkı vermeye hazırız." dedi.

Keskin, "Kırgız kardeşlerimizle iş birliği ve dostluk köprüsü oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu tabii ki tek taraflı olmaz. Kırgızistan'ın da girişimde bulunmasını bekliyoruz. Her iki ülke arasında çok ortak yanımız, ortak tarihimiz var. Ortak dili ve kültürü paylaşan halklarız." diye konuştu.

KKTC'DE 245 KIRGIZ ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

İki ülke arasında eğitim alanında kurulan bağların önemine değinen Keskin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2017 yılı rakamlarına göre, 245 Kırgızistan uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

KKTC'de yapımı devam eden üç üniversite ile birlikte toplam 17 üniversitede 100 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Keskin, "Kırgız öğrencilerin çoğu mühendislik ve sosyal bilimler fakültelerini tercih ediyor. İlgi çok yoğun. Bu bizim için başarıdır. Öğrencilerimizin ülkeler arasında doğal köprü oluşturacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

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TURİZM SEKTÖRÜNDE BİNİN ÜZERİNDE KIRGIZ ÇALIŞANI VAR

Orta Asya ülkelerinin KKTC'nin turizm sektörüne her geçen gün daha fazla ilgi duymaya devam ettiğini söyleyen Keskin, KKTC turizm sektöründe binin üzerinde Kırgız çalışanın bulunduğunu kaydetti.

Keskin, KKTC'nin eğitim ve turizm yoluyla Kırgızistan'ın iktisadi alanının gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, "KKTC'nin turizm sektöründe çalışmak için yoğun ilgi var. Kırgızistan'dan nitelikli iş gücü turizm sektörüne yöneliyor. Bu turizm alanındaki iş birliğimiz dolaylı olarak Kırgızistan ekonomisine yansımaktadır." dedi.

İki ülke arasında ticaretin gelişmesini, tarih ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesini arzuladıklarını vurgulayan Keskin, KKTC yatırımcısını Kırgızistan'a kazandırmak için çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.

Kırgızistan'da kendisini ülkesinde gibi hissettiğini aktaran Keskin, "Kırgızistan'da insanlar misafirperver, samimi ve cana çok yakın. Kırgızların aile kültürü bizim aile kültürümüze benziyor. Gelenekler yaşatılıyor. Yerel kıyafetler çok ilgimi çekiyor. Kırgızların milli çalgısı komuzu dinlerken keyif alıyorum. Bunlar ülkede kaybolmamış değerler. Bunlar çok önemli şeyler. Atalarımızdan kalan kültürel varlıklar geleceğe başarılı bir şekilde taşınıyor." diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 31.05.2018 12:54
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