KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin 23 Nisan mesajı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle mesaj yayınladı.

Dernek, 23 Nisan’ın tarihteki önemine değinerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak olan, kalpleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

Karadeniz Kültür Derneği, bütün dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.