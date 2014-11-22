KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

KKTC Karadeniz Kükltür Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek başkanı Turan Büyükyılmaz mesajında şunları kaydetti:

“Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde verilen Başöğretmen ünvanını kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Gelecek nesillerimizi yetiştiren ve yaptıkları özverili çalışmalar hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan öğretmenlerimizin, 24 Kasım öğretmeler gününü kutlar, bu denli önemli ve hassas bir mesleği icra ettikleri için kendilerine saygı ve sevgilerimi sunarım.”