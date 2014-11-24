Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KKTC İslamabad Temsilciliği Resepsiyon Düzenledi

KKTC’nin İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İslamabad Marriott Oteli’nde, onur konuğu Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Anusha Rehman Ahmad Khan’ın katılımıyla resepsiyon verdi.

KKTC İslamabad Temsilciliği Resepsiyon Düzenledi

KKTC’nin İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İslamabad Marriott Oteli’nde, onur konuğu Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Anusha Rehman Ahmad Khan’ın katılımıyla resepsiyon verdi.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:17
KKTC İslamabad Temsilciliği Resepsiyon Düzenledi
banner238

KKTC’nin İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İslamabad Marriott Oteli’nde, onur konuğu Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Anusha Rehman Ahmad Khan’ın katılımıyla resepsiyon verdi.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre resepsiyonda, Büyükelçi Ali Santel, konuklara yaptığı İngilizce konuşmanın ardından Pakistan halkının Kıbrıs Türklerine tüm baskılara göğüs gererek korkmadan verdiği desteğe ve 27 yıldır tanıdığı tam diplomatik statüye özel teşekkürlerini Urdu dilinde 2 dakika süren bir konuşmayla sundu.

Resepsiyonda, Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Khan da konuşma yaptı.

Davete katılamayan Pakistan Devlet Başkanı Memnoon Hussain ise, etkinliğe mesaj gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC’nin İslamabad TemsilciliğiKKTC’nin 31’inci Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle İslamabad Marriott Oteli’ndeOnur Konuğu Pakistan İletişim Ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Anusha Rehman Ahmad Khan’ın Katılımıyla Resepsiyon Verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim