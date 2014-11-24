KKTC İslamabad Temsilciliği Resepsiyon Düzenledi

KKTC’nin İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle İslamabad Marriott Oteli’nde, onur konuğu Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Anusha Rehman Ahmad Khan’ın katılımıyla resepsiyon verdi.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre resepsiyonda, Büyükelçi Ali Santel, konuklara yaptığı İngilizce konuşmanın ardından Pakistan halkının Kıbrıs Türklerine tüm baskılara göğüs gererek korkmadan verdiği desteğe ve 27 yıldır tanıdığı tam diplomatik statüye özel teşekkürlerini Urdu dilinde 2 dakika süren bir konuşmayla sundu.

Resepsiyonda, Pakistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Khan da konuşma yaptı.

Davete katılamayan Pakistan Devlet Başkanı Memnoon Hussain ise, etkinliğe mesaj gönderdi.