banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 BİN DOLAR İLE YAKALANDI
Misafirliğe gittikleri evi soydular
MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVİ SOYDULAR
Umut tacirleri yakalandı
UMUT TACİRLERİ YAKALANDI
banner282

KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini belirtti

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini belirtti

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:51
KKTC İnsan Hakları Derneği, Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini belirtti

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mentalite değiştirmesi gerektiğini kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’e, dernek yetkilileri ile basın önünde görüşme için çağrıda bulundu.

Işık, “Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın gereği bizi Yunan bayrağı yanında Türk bayrağının da olacağı bir ortamda kabul etmek zorunda olduğunu derneğimiz önemle vurgulamaktadır. Aksi halde bizzat mentalite değiştirmesi gereken taraf olarak Rum-Yunan hegemonyasını Kıbrıs Türk halkına kabul ettirmekten başka bir amacı olmadığını derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.

Işık ayrıca Birleşmiş Milletler ve Anastasidis’e KKTC’yi tanıması için çağrı yaptı.

 

banner288
Son Güncelleme: 15.07.2018 16:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
TKP-Yeni Güçler: “15 Temmuz faşist Yunan darbesini 44. yıldönümünde de nefretle kınarız”
TKP-Yeni Güçler: “15 Temmuz faşist Yunan darbesini 44. yıldönümünde de nefretle kınarız”
Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu
Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu
Dış Basın Birliği’nden 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı...
Dış Basın Birliği’nden 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı...
KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...
KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret
MDP Merkez Yürütme Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
MDP Merkez Yürütme Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim