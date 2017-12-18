"KKTC Hristiyan mı birader?"

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Cuma günkü köşe yazısında İslam ülkelerinin liderlerinin Kudüs'ün Filistin'in başkenti ilan edilmesinin ardından, aynı ilanın KKTC için neden yapılmadığını sordu.

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Beyaz Saray Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını açıkladı, asrın liderimiz dünyayı ayağa kaldırdı… İslam ülkelerinin liderlerini İstanbul'da topladı, tarihi çağrı yaptı, “tüm dünyayı Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz” dedi.

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Ne güzel.

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Vallahi kıskandım.

Hep böyle bir cumhurbaşkanım olsun isterdim.

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İsterdim ki, ortalığı aynen böyle ayağa kaldırsın, Endonezya'yı Somali'yi Katar'ı Malezya'yı filan olağanüstü toplantıya çağırsın, “tüm dünyayı KKTC'yi tanımaya davet ediyorum” desin.

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Filistin müslüman da, KKTC hıristiyan mı birader… Toplasın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, “Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir, tanımayanı ben de tanımam” desin, isterdim.

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“İsrail terör devletidir, Rum kesimi de terör devletidir, EOKA'nın banyo küvetinde öldürdüğü çocukları unutmadık, Rum kesimini tanıyorsunuz, KKTC'yi tanımıyorsunuz, siyonist misiniz nesiniz” desin, isterdim.

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Çıksın kürsüye ABD'ye posta koysun, “eyy Trump” desin, “ben yaptım demekle olmuyor bu işler, Türk tarafında büyükelçi bulundurmuyorsan, Rum tarafında da büyükelçi bulunduramazsın, daha da gelmem Washington'a” desin, isterdim.

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Azerbaycan cumhurbaşkanı Aliyev de katıldı Filistin toplantısına… Tutsun kolundan Aliyev'in, “kardeş dedik bağrımıza bastık, hadi bu Araplar tanımıyor, bari sen tanısaydın KKTC'yi” desin, isterdim.

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Venezuela devlet başkanı Maduro da, müslüman olmamasına rağmen, ABD karşıtlığı vesilesiyle katıldı Filistin toplantısına… İsterdim ki, yakasına yapışsın Maduro'nun, “anti Amerikancı ayağıyla bu kadar artistlik yapıyorsun, delikanlıysan KKTC'yi tanısana” desin.

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Uzatmayayım.

Kıskandım.

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Hep böyle bir cumhurbaşkanım olsun isterdim.

Bize kısmet olmadı.

Filistin'e nasip oldu.