KKTC Halkı İsyan Bayrağını Çekti !

109 milyon TL! ...Dünyanın en pahalı elektriğini kullanan ülkeyiz, vergiler neredeyse faturaların yarısı.



Gazetenin dünkü, ‘Belediyelerin vatandaştan topladığı, ancak elektrik kurumuna ödemediği 109 milyon TL’nin, Kıb-Tek tarafından ‘maktu ücret’ adı altında yeniden tahsil edildiği’ yönündeki haberi kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

‘Bu bir soygun’ başlığı ile manşetten verilen haberi okuyan çok sayıda vatandaş, Medya Grubu’nu arayarak öfkelerini seslendirdi. Yapılanın çok yanlış olduğunu vurgulayan vatandaşlar, belediyelerle Kıb-Tek arasında yaşanan anlaşmazlığın faturasının halka çıkarılmasına ateş püskürdü. Diyalog muhabirlerinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar da alınan paranın yasal olmadığını söyledi.

Maksut Yılmaz

“Maktu ücrete 24 TL ödüyorum her ay. Ben bu sayacı bundan altı ay önce 300 TL ödeyerek aldım. Yasal olmadan benden her ay maktu ücret alıyorlar. Bunu hukukçulara havale etmek lazım.”

Metin Koroğlu

“Yapılan resmen hırsızlık. Vatandaşı soyuyorlar. Hem elektrik dairesine, hem de belediyeye mi ödüyorum ben bu parayı? Bu nasıl iş? İki defa benden para alıyorlar. Bu vatandaşı soymaktır. Devlet ilgilenmiyor. Vatandaşı soysun diye devlet bunları görevlendiriyor. Ayda üçyüz dört yüz TL ödüyorum elektrik faturasına. Bunun başı sonu yok. Yetkililer topu bir birine atıyor. Herkes koltuğa otursun cebe parayı atsın diye uğraşıyor. Birileri elini taşın altına soksun. İnsanlara yazıktır. Herkes birbirini soymaya kalkıyor.”

Mehmet Cabacaba

“Ayda 250 ile 300 TL arası bir elektrik faturası ödüyorum. Zaten ödediğim fatura çoktur. Dükkanda lambaları kapalı tutuyorum. Elektrik kullanamaz duruma geldik. Ancak müşteri geldiğinde açıyorum, gittiğinde ise ışıkları kapıyorum. Bizden alınan 5 TL’ler adaletsizliktir. Bunun vatandaşa bilgi vermeden alınması doğru değil. İki kişi karar vererek bunu yapıyorlar.”

İlker Dağer

“Dört bin TL ödüyorum her ay. Çok fazla ödüyoruz. Yalnız bu olsa sorun değil. Ama herkes bizden bunu çıkarıyor. Bu toplum bunu ölene kadar çekecek. Bu kadar yıl elektrik sorunlarımızı halledemedik, böyle de devam edecek. Türkiye’den su getirelim diye uğraşıyoruz ama onun da geleceği yok. Sadece belediyelere ödenen 5 TL olsa iyi. İnsanların haberi olmadan alınan para bildiğiniz adaletsizliktir. Ama bunu ödemeye bizi mecbur bırakıyorlar.”

Oktay Uzuçar

“Az ödüyorum ama yinede ödenen fatura çok bence. Evle birlikte ayda işyerime 700 TL ödüyorum. Kıb-Tek’in aldığı bu para saçmalık. Sadece büyük firmalara yardımcı oluyorlar. Ama küçük esnaftan çıkarıyorlar parasını. Bu yapılan büyük bir adaletsizlik.”

Ali Yılmaz

“Ortalama 160 TL ödüyorum. Bence zaten ödediğimiz rakam çok fazla. Birde devletin borcunu bizmi ödeyeceğiz? Bu yapılan haksızlıktır.”



Erkan Tayfur

“Ayda 80-90 Tl ödüyorum. Elektrik kullanımına göre değişir. Bu bizim sorunumuz değil, bu develtin sorunudur. Devletin bunu önlemesi lazım. Devlet nasıl ödemediğinde Kıb-Tek keser elektrikleri, onlarada aynısını yapmalı. Bizden çıkarmamaları lazım bu parayı.”

Levent Baykara

“Ayda iş yerimle birlikte Bin TL ödüyorum. Bu işi bilmiyorlarsa başkalarına bıraksınlar. Bu paranın vatandaştan çıkarılması doğru değildir. Adaletsizliktir.”

Ali Acar:

“Zaten elektrik faturalarını ödeme zorluğu çekiyoruz, her ay 100 TL gelen elektrik faturalarının KDV’ si, maktu ücreti, sokak aydınlatması gibi vergiler faturanın sadece 45-50 TL’sini oluşturuyor. İnsanlar bu faturaları ödemekte zorluk çekiyor. Buna ilaveten 5 TL’lik yeni bir zam yeni bir külfet oluşturuyor. Üstelik evinin önü aydınlanmayan vatandaşlardan da bu parayı talep ediyorlar. Elektrik kurumuna borcu olan belediyelerin aldığı paraları yerine ulaştırmayıp bu paraları tekrar halktan talep etmeleri haksızlıktır.”

Sedat İlhan:

“Zaten dünyanın en pahalı elektriğini kullanan ülkeyiz, vergiler neredeyse faturaların yarısını oluşturuyor. Bir de belediyelerin vatandaştan topladığı aydınlatma paralarını Elektrik Kurumuna ödemeyip, bu paranın ikinci kez bizden alınması çok büyük bir ayıptır.”

Üsmen İlyas:

“Belediyenin ödemediği parayı üstelik ikinci defa bizden talep ediyorlar, bu çok büyük bir ayıp, zaten faturaları ödemekte zorluk çekiyoruz, dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz, hayat pahalı, ancak bunlar elin vatandaşın cebine atmaktan çekinmiyorlar.”

Yasin Yallçınkaya:

“Bu tamamen bir rezilliktir, belediye ye biz yol ve aydınlatma parasını ödeyeceğiz, belediye bunu kuruma ödemeyecek ve ikinci kez bizden talep edilecek, kabul edilemez bir durum. Zaten elektrik faturasını ödemekte zorlanıyoruz, birde ellerini cebimize atmış durumdalar.”

Aysel Çörek:

“Aynı parayı iki defa öde, bundan daha büyük bir rezalet olamaz, şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz elektrik faturalarını ödeyememekten yakınıyoruz, ancak hala yeni vergiler adı altında zam üstüne zam yapıyorlar.”

Diyalog