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17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:26

KKTC Genelinde 1 Haftada 62 Trafik Kazası Meydana Geldi

KKTC’de, 10 - 16 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 62 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

KKTC Genelinde 1 Haftada 62 Trafik Kazası Meydana Geldi
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KAZALARDA 21 KİŞİ YARALANDI

KKTC’de, 10 - 16 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 62 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre,  kazaların 16’sı süratli araç kullanma, 15’i yakın takip ve kavşakta durmama, 10’u dikkatsiz sürüş ve 6’sı da diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam 356 bin 950 TL’lik hasar oluştuğu kazaların 30’u Lefkoşa’da, 9’u Gazimağusa’da, 14’ü Girne’de, 3’ü Güzelyurt’ta ve 6’sı İskele’de gerçekleşti.

Öte yandan ekipler aynı tarihlerde denetlenen toplam 6 bin 941 araç sürücüsünün 847’si hakkında ileri işleme gidildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan sürücülerin 160’ı sürati araç kullanma, 10’u tehlikeli sürüş, 21’i dikkatsiz sürüş, 51’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 20’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 33’ü alkollü araç kullanma, 172’si seyir hainde cep telefonu ile konuşma, 18’i muayenesiz araç kullanma, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve geriye kalanlar da diğer suçlardan rapor edildi.

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