KKTC “FERİEN MESSE - 2018” TURİZM FUARINDA TANITILDI

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU: “GEÇEN YIL YAKALANAN İSTATİSTİKLERİ ARTIRMAK ADINA ÇALIŞMALAR HAZIRLADIK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, daha çok turistin tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçirmelerini sağlamak ve geçtiğimiz sezon yakalanan başarılı istatistikleri daha da artırmak adına çalışmalar hazırladıklarını belirtti.



Ataoğlu, ülke turizmi için uluslararası fuarların önemine dikkat çekerek, 2018’in fuar maratonunun başladığını, Kuzey Kıbrıs’ın her platformda yer alması gerektiğini kaydetti.



Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma faaliyetleri kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleşen “Ferien Messe 2018 Turizm Fuarı”na katıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 70 ülkeden toplam 750 turizm sektörü temsilcisinin katıldığı fuarda, Kuzey Kıbrıs, 20 metrekarelik, zengin görsellerle donatılmış modern bir stant ile temsil edildi.



Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarlarının ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin ziyaret ettiği fuarda KITSAB ve KITOB için ayrılmış “bilgi masaları” da yer aldı.



Bakanlığı temsilen Tanıtma Memuru Emrah Günen ve Koordinatör Önal Dorak’ın görev aldığı fuarda, ülkenin doğası, tarihi, aktiviteleri ve plajları gibi bazı turizm ürünlerinin tanıtıldığı görseller kullanıldı.



Kuzey Kıbrıs’ın doğasının, tarihi eserlerinin, plajlarının, kültürünün, golf ve su sporlarının da tanıtıldığı “Ferien Messe 2018”de Almanca lisanında turizm genel bilgi broşürü, turistik karayolları haritası, eko turizm broşürü, özel ilgi turizmine yönelik çeşitli broşürler, turistik tanıtım DVD’leri, heybe, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü ve ilgili broşürler dağıtıldı.



ATAOĞLU: “ÜLKEMİZİN TURİZM POTANSİYELİNİ, ULUSLARARASI FUARLARDA TANITIP PAZARLAYACAĞIZ”



Ataoğlu, yaptığı açıklamada, 2018’in fuar maratonunun başladığını belirterek, Kuzey Kıbrıs’ın her platformda yer alması gerektiğini söyledi.



“Ülkemizin turizm potansiyelini, uluslararası fuarlarda tanıtıp pazarlayacağız” diyen Ataoğlu,

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 fuar takvimine göre, Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl da uluslararası fuarlarda temsil edileceğini kaydetti.



Fuarlarda Türkiye, Almanya ve İngiltere gibi ana pazarların dışında, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Dubai pazarlarında da tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Ataoğlu, “Daha çok turistin tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçirmelerini sağlamak ve geçtiğimiz sezon yakalanan başarılı istatistikleri daha da artırmak adına çalışmalarımızı hazırladık, mevcut süreçten dolayı bakanlık çalışmalarının aksamaması için görevde olduğumuz süre içinde çalışmaya devam edeceğiz. Son görev günümüze kadar görevimizin başında, halkımızın hizmetindeyiz” dedi.