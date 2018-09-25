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KKTC Esnaf Ve Sanatkarlar Merkez Birliği Ve Kooperatifi Yeni Binaya Taşındı

KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Ltd., Gönyeli’de yeni binaya taşındı.

KKTC Esnaf Ve Sanatkarlar Merkez Birliği Ve Kooperatifi Yeni Binaya Taşındı

KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Ltd., Gönyeli’de yeni binaya taşındı.

25 Eylül 2018 Salı 13:16
KKTC Esnaf Ve Sanatkarlar Merkez Birliği Ve Kooperatifi Yeni Binaya Taşındı

KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Ltd., Gönyeli’de yeni binaya taşındı.


Genel başkan Kemal Altuncuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni binanın Gönyeli Atatürk Caddesi Gemlik Apartmanı No:1 adresinde olduğunu belirtti.


Açıklamasında; esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağladıklarını anımsatan Altuncuoğlu, 50 bin TL kredi alan esnafın 3 yılda toplam 56 bin TL, 100 bin TL kredi alan esnafın ise 5 yılda toplam 125 bin TL ödeyeceğini ifade etti.


Altuncuoğlu, kredi kullanmak isteyen esnafı Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ne davet etti.
 


 

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:19
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