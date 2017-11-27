KKTC ENGELLİLER VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, ENGELLİ AİLELERİ ZİYARET EDECEK

ÖMER SUAY: “AMACIMIZ DOSTLUĞU HATIRLATMAK”KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile “dostluğu hatırlatmak” ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, ülke genelindeki 580 dernek üyesine misafir olacak.Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile hassas ve son derece önemli bir proje başlattıklarını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, “Amacımız kesinlikle kutlama ya da hediye dağıtmak değil. Amacımız dostluğu hatırlamak ve hatırlatmak” dedi.Ömer Suay, ülke genelindeki 580 üyeye misafir olacaklarını ifade ederek, kendilerine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.