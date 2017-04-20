KKTC Engelliler Spor Federasyonu heyeti, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ı ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede başkan Mete Topçu, federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Yardımcısı Denktaş’a bilgi verildi.KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Mete Topçu, federasyon çatısı altında bulunan ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi ile Avrupa Challenge kupalarında mücadele veren KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının başarılarını artıracak takım ile ilgili teknik ihtiyaçların giderilmesi yönünde bir takım açılımlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirilerek, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın desteğini talep edildi.Federasyonun çalışmalarını kutlayarak söze başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sunulan talepleri inceleyeceklerini ve ellerinden gelen katkıyı ortaya koyacaklarını söyledi.Ziyaret sonunda KKTC Engelliler Spor Federasyonu adına Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a plaket takdim edildi.