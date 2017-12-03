KKTC Engelliler Dayanışma Derneği “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'i makamında ziyaret etti.

KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ BENTER'İ ZİYARET ETTİ



KKTC Engelliler Dayanışma Derneği “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'i makamında ziyaret etti.Dernek Başkanı Ömer Suay yaptığı açıklamada, Benter’e engellilere gösterdiği hassasiyet ile çabalarına ve sosyal devlet anlayışı üzerine attığı adımlardan dolayı teşekkür etti.