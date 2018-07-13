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KKTC Ekibi Fogem Bursa’da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması İkinciliği Kazandı!

KKTC Ekibi Fogem Bursa’da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması İkinciliği Kazandı!

13 Temmuz 2018 Cuma 07:07
KKTC Ekibi Fogem Bursa’da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması İkinciliği Kazandı!

 Bursa'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında 32'nci kez organize edilen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nda Bulgaristan ekibi birinci, KKTC ekibi FOGEM de ikinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festival etkinlikleri çerçevesinde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.
Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği final gecesinde, katılımcı 24 ülkeye mensup halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.
Birinciliği Bulgaristan'ın kazandığı etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinciliği, Makedonya ise üçüncülüğü elde etti.
Daha sonra dans gruplarına ödülleri verildi.
Finalde, yarışmaya katılan dans grupları dostluk ve barış mesajı içeren şarkılarla veda etti.

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Son Güncelleme: 13.07.2018 10:20
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