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KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Berat Kandili mesajı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, beratın borçtan, cezadan ve günahtan kurtulup arınmak anlamına geldiğini belirterek, halkın ve bütün İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini kutladı.

KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Berat Kandili mesajı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, beratın borçtan, cezadan ve günahtan kurtulup arınmak anlamına geldiğini belirterek, halkın ve bütün İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini kutladı.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Berat Kandili mesajı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, beratın borçtan, cezadan ve günahtan kurtulup arınmak anlamına geldiğini belirterek, halkın ve bütün İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini kutladı.

İnik, konuyla ilgili açıklamasında, keder ve sıkıntı dönemlerini geride bırakıp, mutluluk mevsimine başlamanın zaman dilimi olarak da tarif edebilecek mübarek gün ve gecelerin, öteden beri Müslümanlar tarafından önemsenip hep kutlandığını belirtti.

İnik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kutsal geceler; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için önemli fırsatlardır. Bu gecelerde esas amaç, Sevgili Peygamberimizin “ibadetin özü” dediği dualarla gönül dünyamızı temizleme gayretidir.

Berat; borçtan, cezadan, günahtan kurtulmak, arınmak demektir. El açıp Rabbimize, kusurlarımızdan, günahlarımızdan pişmanlık duyarak yakarış gecesidir. Bu gecenin önemli bir özelliği de 'Tövbeler Gecesi' olmasıdır. Tövbe kötülüklerden, günahlardan vazgeçip iyiliklere yönelmenin ilk adımıdır.

Kardeşler arasında dahi güven duygusunun iyice akamete uğradığı, değer yargılarının tamamen dünyevileştiği ve siyasallaştığı bir dönemde bizi yaratana dönüp iç muhasebe yapmaya ciddi manada ihtiyaç vardır.

Hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmenin, kendi nefsi için istenilenlerin diğer kardeşler için de istenmesinin, konuşmadan daha ziyade yaşayarak örnek olmanın adı olsun Berat Kandili.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve bütün İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini şahsım ve yönetim kurulum adına kutlar,  tüm insanlığının barış içerisinde yaşamasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim”

 

 

 

 

 

                                                                                             

Son Güncelleme: 29.04.2018 14:38
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