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KKTC'den MHP MYK ÜYELİĞİNE

Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim görürken KKTC Ülkü Ocaklarının çeşitli kademelerinde görev yapan ve en son KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüten Adem Yurdagül Milliyetçi Hareket Partisi MYK'sına seçildi.

KKTC'den MHP MYK ÜYELİĞİNE

Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim görürken KKTC Ülkü Ocaklarının çeşitli kademelerinde görev yapan ve en son KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüten Adem Yurdagül Milliyetçi Hareket Partisi MYK'sına seçildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 20:54
KKTC'den MHP MYK ÜYELİĞİNE
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KKTC'den MHP MYK ÜYELİĞİNE

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim görürken KKTC Ülkü Ocaklarının çeşitli kademelerinde görev yapan ve en son KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüten Adem Yurdagül Milliyetçi Hareket Partisi MYK'sına seçildi.

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini geçtiğimiz yıl devreden Adem Yurdagül Milliyetçi Hareket Partisinde siyaset yapmaya karar vermiş ve MHP Kurultayında MYK üyeliğine aday oldu. Geçtiğimiz günkü Kurultayda MYK üyeliğine seçilen Adem Yurdagül, KKTC'deki görev süresince yaptığı başarılı organizelerle Sivil Toplum kuruluşları arasında saygı görmüştü. Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group olarak Adem Yurdagül'e yeni görevinde başarılar dileriz.

Son Güncelleme: 19.03.2018 22:30
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