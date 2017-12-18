KKTC'den kaçak sigara iddiası!

Politis gazetesne göre geçen Perşembe günü “Athenu” (Kracıköy) bölgesnde kontroller yapan pols br araca dur uyarısında bulundu. Aracın sahbnn uyarıya dkkate almayarak hızını artırması üzerne pols le şüphel arasında kovalamanın yaşandığını yazan gazete, polsn 43 yaşındak şüphely durdurmak çn havaya uyarı ateş açtığını kaydett. Sonunda aracın durdurulduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını kaydeden gazete, araçta yapılan aramada se 698 karton sgara ele geçrldğn belrtt. Fleleftheros gazetes araçta 20 klo tütün de saptandığını kaydett