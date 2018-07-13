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KKTC'den Gençler, Mustafa Kemal Atatürk Ve Askerlerinin Yarattığı Eşsiz Zaferin Yaşandığı Topraklarda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençler, tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin kahramanlıklarını, eşsiz zaferin yaşandığı topraklarda öğreniyor.

KKTC'den Gençler, Mustafa Kemal Atatürk Ve Askerlerinin Yarattığı Eşsiz Zaferin Yaşandığı Topraklarda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençler, tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin kahramanlıklarını, eşsiz zaferin yaşandığı topraklarda öğreniyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:34
KKTC'den Gençler, Mustafa Kemal Atatürk Ve Askerlerinin Yarattığı Eşsiz Zaferin Yaşandığı Topraklarda


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençler, tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin kahramanlıklarını, eşsiz zaferin yaşandığı topraklarda öğreniyor.
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale Kampı'na katılan gençler, tarihin en kanlı muharebelerinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı gezip, şehitler için dua ediyor.
"Çanakkale ruhu"nun gençlere öğretilmesi amaçlanan kamp çerçevesinde gençler, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı ve Rumeli Mecidiye Şehitliği, Havuzlar Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, Conk Bayırı, 57. Piyade Alayı gibi önemli noktalara ziyaretler gerçekleştiriyor. Gençler ayrıca okçuluk, futbol, sokak oyunları, tiyatro, el sanatları gibi aktivitelere de katılma imkanı buluyor.
Tarihi alanı görevli rehberler eşliğinde gezen gençler, Çanakkale Tanıtım Merkezi'ndeki simülasyonla savaşa tanıklık ediyor.
30 Haziran'da başlayan ve 21 Ağustos'ta sona ermesi planlanan kampa yaklaşık 5 bin gencin katılması bekleniyor.
"SEYİT ONBAŞI'NIN KAHRAMANLIĞI BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"
Kampa katılanlardan Dilara Işık, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Çanakkale'ye ikinci kez geldiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:
"Burada bulunmak beni çok mutlu ediyor. Çanakkale şehitliklerini geziyoruz. Şehitlerimizin için dua ediyoruz. Ecdadımızın ayak bastığı topraklara basıyoruz şu anda. Bizler şu anda yaşayabiliyorsak onlar sayesindedir. Rehberlerden bölge hakkında da bilgi edinmiş olduk. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı bizi çok duygulandırdı. Gerçekten şu an kimsenin yapamayacağı bir şeyi başarmış. Allah hepsinden razı olsun. Buradaki hissiyatımın tarifi mümkün değil. İnşallah Çanakkale'ye ve bu tarihi topraklara yeniden gelme şansım olur."
"BU DUYGULARI HİSSETMEK ÇOK GÜZEL"
Öğrencilerden Başak Turgay da bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere minnettar olduklarını kaydetti.
Kamp sayesinde Çanakkale'yi ve tarihi alanı ziyaret etme şansı bulduklarını vurgulayan Turgay, şunları dile getirdi:
"Daha önce Çanakkale hakkında yazılı ve görsel çok sayıda kaynağı incelemiştim. Ancak kente ilk kez geldim. Çok güzel bir yer burası. Bu duyguları hissetmek çok güzel. Buraya gelecek olanlara tavsiyem var, milli benliğinizi sakın kaybetmeyin. Türklerin sadece Kıbrıs Türkü ya da Türkiye Türkü olduğunu düşünmeyin. Biz biriz, biz birlikte Türküz. Biz bu koskoca dünyada biriz. Hep beraberiz. O kadar çok insanız bu dünyada aslında. Bu nedenle de Türkler birbirlerine bağlı kalmalı. Çanakkale'yi Kıbrıs'a döndüğümde herkese anlatacağım. Bütün herkesi burayı ziyarete davet ediyorum."
"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ADIM ATTIĞIM HER YERDE DUA EDİYORUM"
Kıbrıslı gençlerden Gizem Işık ise Çanakkale'yi çok beğendiğini vurguladı.
Şehitler için adım attığı her yerde dua ettiğini söyleyen Işık, "Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı bu topraklarda bulunmak bizler için çok anlamlı. İnşallah tekrar gelme fırsatım olur. Çok yararlı bir gezi oldu bizler için. Yavru vatan Kıbrıs'tan kilometrelerce uzağa buraya gelip şehitlerimiz için dua etmek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Meltem Uyanık kamp için tekrar başvuru yapacağını belirtirken, Merve Akkılıç da Çanakkale'yi çok özleyeceğini dile getirdi.
Çanakkale Kampı'na, geçen yıl 4 Temmuz-26 Ağustos'ta 28 grupta toplam 5 bin 264 öğrenci katılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 19:10
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