'KKTC'den asla vazgeçmeyeceğiz'

Ataoğlu, “Tüm dünya şunu bilmelidir ki, kahraman Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bundan böyle de tüm baskı ve dışlanmalara göğüs germeye devam edecek ve asla inandığı bağımsızlık yolundan ayrılmayacak, atalarımızın bizlere miras olarak bıraktığı KKTC’den vazgeçmeyecek.” dedi.“KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının var olma ve özgür yaşama azminin güvencesi olmayı sürdüreceğine işaret eden Ataoğlu, şöyle devam etti:“Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan cumhuriyetimizin kuruluşunun 34. yaşını bir kez daha gururla idrak ederken, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletini her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındadır.”Ataoğlu, KKTC’nin 34 yaşında genç bir devlet olduğunu, bugünlere büyük mücadeleler sonucunda geldiklerini belirterek, bugün ileriye daha güvenle baktıklarını ve halkın refahını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesi oldukça karanlık yıllar yaşadığını, çok zor şartlar altında birözgürlük mücadelesi verdiğini, baskı ve tehditle özünden koparılmak, 400 yıllık topraklarından atılmak istendiğini belirten Ataoğlu, inanç ve kararlılıkla büyük bir direniş ortaya konularak buna geçit verilmediğini kaydetti. Ataoğlu, Barış Harekatı’yla adada barış ve huzur ortamı sağlandıktan sonra halkın, kendi egemen devletini kurabilme başarısını gösterdiğini belirtti.Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkına KKTC’yi armağan eden Özgürlük Mücadelesi Liderleri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve kahraman mücahit ile gazileri şükranla andı.