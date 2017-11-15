"KKTC'den asla vazgeçmeyeceğiz"
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34’üncü yıldönümünü büyük onur ve mutlulukla kutladığını belirtti.
“KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının var olma ve özgür yaşama azminin güvencesi olmayı sürdüreceğine işaret eden Ataoğlu, şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan cumhuriyetimizin kuruluşunun 34. yaşını bir kez daha gururla idrak ederken, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletini her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındadır.”
Ataoğlu, KKTC’nin 34 yaşında genç bir devlet olduğunu, bugünlere büyük mücadeleler sonucunda geldiklerini belirterek, bugün ileriye daha güvenle baktıklarını ve halkın refahını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.
Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesi oldukça karanlık yıllar yaşadığını, çok zor şartlar altında bir
özgürlük mücadelesi verdiğini, baskı ve tehditle özünden koparılmak, 400 yıllık topraklarından atılmak istendiğini belirten Ataoğlu, inanç ve kararlılıkla büyük bir direniş ortaya konularak buna geçit verilmediğini kaydetti. Ataoğlu, Barış Harekatı’yla adada barış ve huzur ortamı sağlandıktan sonra halkın, kendi egemen devletini kurabilme başarısını gösterdiğini belirtti.
Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkına KKTC’yi armağan eden Özgürlük Mücadelesi Liderleri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve kahraman mücahit ile gazileri şükranla andı.