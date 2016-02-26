KKTC'deki Skandal Türkiye Basınında

KKTC’de cenin operasyonu: Milletvekili eşi tutuklandı



Girne'de ikamet eden ve Lefkoşa'da kliniği bulunan kadın doğum doktoru Fahri Karagözlü , Hastane sahipleri Mehmet Ali Tunçbilek , Verda Tunçbilek ve ebe hemşire Ayşegül İşbilen dün Girne polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tutuklandı. Kürtaj zamanı geçmiş bebekleri kürtajla alan kadın doğum doktorunun çocuk ceninlerini eşiyle birlikte Girne bölgesindeki ormanlık alana gömdükleri tespit edildi. Polis tespitin ardından operasyon düğmesine bastı. Olayla ilgili zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı







5 ADET ÇOCUK CENİNİNİ ORMANA GÖMDÜLER

Girne Polis Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonucu tutuklanan çift ve sonrasında ormanlık alanda yapılan aramalarda 4-5 tane çocuk ceninine ulaşıldığı öğrenildi. Girne polisinde tutuklu bulunan doktor çiftin bugün mahkemeye çıkarıldı.



TUTUKLULARDAN BİRİ MİLLETVEKİLİ EŞİ

Girne'de faaliyet gösteren "Ada Hospital" isimli özel hastanede yasal olmayan şekilde hamileliğin sonlandırılması olayı ile ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan 3'ü doktor, 1'i anastezist, 1'i ebe, 1'i hemşire,1'i sekreter ve 1'i de güvenlikçi olmak üzere toplam 8 kişi hakkında 3'er gün tutukluluk emri verildi. Kıdemli Yargıç Fatma Şenol'un baktığı davada ilk sözü alan Savcı Emine Taşkın olayı soruşturan Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği'nde görevli Polis Çavuşu Namık Kemal Baz'dan olay hakkında mahkemeye bilgi vermesini istedi. Öte yandan tutuklular arasından Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu'nun eşi Rasiha Serdaroğlu'nun da olduğu öğrenildi. Anastezist Rasiha Serdaroğlu'nun mahkemeye götürülürken fotoğrafları da objektiflere yansıdı.



Kaynak: Sabah

Son Güncelleme: 26.02.2016 23:34