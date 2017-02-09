Kktc'deki Kyk Yurtlarında 23 Bin Öğrenci Var

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), KKTC’deki yurtlarda 23 bin öğrenci olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), KKTC’deki yurtlarda 23 bin öğrenci olduğunu açıkladı.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC’deki Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Refika Öğretmen yurtlarında toplam 23 bin üniversite öğrencisi var.

Kurum tarafından KKTC'de öğrenim gören lisans öğrencilerine aylık 514 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin 28 lira, doktora öğrencilerine bin 542 lira burs ve kredi imkanı sağlanıyor.

Bu çerçevede, 22 bin 517 öğrenciye öğrenim kredisi, 405 öğrenciye burs veriliyor.